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短今銀行帳戶收誤轉6萬6　網見截圖不對勁：小心！

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，平時除了會透過社群記錄應援日常外，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，最近她在Threads發文曬出一張銀行帳戶截圖，透露自己的莫名收到66000元的轉帳。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，甚至有不少人猜測她可能遇到詐騙。

▲▼短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

透過短今分享的截圖可見到，系統提示她誤將66000元轉入她的帳戶，而這筆意外的轉帳疑似來自一位不小心操作的網友，該網友發送了一封訊息，請短今確認金額並聯繫以便退回錯轉的款項。為此，短今在文中以幽默的口吻表示，如果為來再次發生這種情況，她可能真的會接受這些錯誤轉帳的金額。

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▲▼短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今銀行帳戶莫名多6萬6。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖，同時也留言表達自己的看法。有人建議短今應先去報警，以免涉嫌詐騙的風險，還有人進一步指出，最安全的做法是避免將錢轉回對方指定的帳戶，因為此舉可能會使短今不小心涉及洗錢的行為。另外，有不少網友提醒短今注意可能的第三方詐騙情況，紛紛認為她不要直接聯絡轉帳方，而應透過銀行來處理此事，確保金融交易的安全性。

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短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

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