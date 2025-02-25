陽帆26歲校花愛女「念加拿大名校」卻突休學！　原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

綜藝大哥陽帆、創作歌手安吉推出實體專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》，新歌〈我們的天空〉是她當年大學上到一半決定休學回台北找尋自己的路，這段時間的經歷，讓她一度非常懷疑自己是不是做了錯誤的決定，並陷入很長的低潮，在沉澱期間因此創作出這首歌。

▲安吉推出新歌〈我們的天空〉。（圖／索尼提供）

安吉當年一口氣考上美國紐約大學（NYU）和加拿大溫哥華哥倫比亞大學（UBC）的戲劇系，後來選了後者就讀，她回憶決定休學時的迷惘，「當時的我認為決定提早出社會去闖闖看，應該是好的決定，但其實我更多時候都是在問我自己，為什麼我沒有其他的朋友一樣，在國外快快樂樂的過大學生的生活呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

熬過了這一段路，她發現就是要有這些混沌不明的時期，才能找到自己真正想要的是什麼，也才算是真正的成長，「我寫這首歌時颱風一直來，我看著天空覺得變化很大，陰晴不定，但身在其中的我們就是要繼續嘗試，面對改變，才會有屬於我們獨一無二的天空。」

▲〈我們的天空〉是安吉當年歷經休學後的迷惘所創作出來。（圖／索尼提供）

在MV裡，她難得收起甜美的笑容，面無表情地刺破代表天空的巨型氣球，象徵不害怕身邊的一切改變，安吉說：「現在的我也不是完美的，但我接受我的不一樣，我每天都不一樣，好好愛護各種各樣的我，因為就像台北的天空我一直在變，但一切的變化都是『安吉』。」