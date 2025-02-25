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黃小琥神隱歌壇…認了「身體出狀況」！　「分手+鬧翻經紀人」陷低潮

記者蔡琛儀／台北報導

「滅絕師太」黃小琥宣布將在6月21日、7月5日於北流、高流開唱，是她暌違7年的大型演唱會，她這幾年在歌壇行事相當低調，2021年發行專輯後幾乎神隱，今（25日）黃小琥舉辦演唱會記者會，終於鬆口自己這幾年都在休息，「在家裡修身養性，尋找自己，好好愛自己，這些年下來，現在這個時間我覺得我準備好了，可以再次跟大家見面。」

▲▼黃小琥演唱會記者會。（圖／大大娛樂提供）

▲黃小琥曾神隱了好幾年。（圖／大大娛樂提供）

黃小琥說，她2019年經歷與交往10年的德籍男友分手，隔年就遇到疫情，相處多年的經紀人也離開身邊，因此陷入低潮，「我花了很長時間去了解為何會這樣，找到原因之後再去解決、面對、調整。」而她說過去工作行程排得滿滿，全世界走透透，卻也因此讓自己身體出狀況，但黃小琥不願透露生了什麼病，只坦言曾迷失自己，確實曾想過不唱了，「我整個人趴在那想說不唱了、為什麼要唱？後來就慢慢自己療癒自己，聽到自己的聲音醒了，想說：『黃小琥你很棒，為什麼不唱？』所以我就開始從頭檢討哪裡該修補、找出問題。」

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她表示：「我剛開始也不知道要多久（痊癒），但我很努力照顧身心靈。」坦言現在就是跟時間賽跑，「自己該照顧哪部分要自己處理好，我跟這副臭皮囊不知道要再生活多久，但我都要好好照顧，因為我還要繼續唱下去。」每天讓自己睡好吃好、愛自己，固定運動、練唱，讓自己的狀態能維持到最好。

▲▼黃小琥演唱會記者會。（圖／大大娛樂提供）

▲黃小琥將開唱。（圖／大大娛樂提供）

黃小琥說，現在的自己很感謝前幾年發生的各種狀況，「成就現在的我，學到非常多，讓我再次重新整理自己。」不論事業、感情，黃小琥說自己都已經是「ready」的狀態，也希望這次演唱會能夠再次和所有歌迷見面。演唱會門票於今晚6點開賣，詳洽年代售票。

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