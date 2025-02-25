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百萬賓士遭「隔壁車緊貼」上不了車！　她怒斥自私：跟車號一樣87

記者張筱涵／綜合報導

資深醫藥美食記者王瑞玲日前在台北市某飯店參加活動，將座駕停放於該飯店地下停車場，不料取車時發現鄰車違規停放在「限停小型車」車格，導致她無法進入駕駛座，當場氣炸，在臉書怒批該車主停車沒品，完全沒考慮他人通行權益。

外送稿用　▲▼王瑞玲。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瑞玲）

▲王瑞玲要開車時發現隔壁車緊貼著自家車輛，生氣發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瑞玲）

王瑞玲在貼文中表示，該車主雖將車子停好，卻完全沒顧慮旁邊車輛是否能夠順利進出，她憤怒直呼：「你停車的方式要跟你的車號一樣，那麼87嗎？」她更指出，停車格上已清楚標示「限停小型車」，但對方卻無視規定，讓她不禁質疑：「你不認識地上的字嗎？」即便對方在車內留有聯絡電話，她仍氣憤表示：「請問我為什麼要花電話費打給你？停車就要有品，還是你本來就打算沒品，所以選車號就選87？」

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幸運的是，當天王瑞玲在活動結束後，遇到華南扶輪社社友伸出援手，幫助她順利將車開出，不影響後續通告行程。她感謝這位神隊友，並強調：「如果今天沒有趕時間，我一定會請飯店櫃檯聯繫這位車主，讓他好好認識地上的標示『限停小型車』，並親自道歉，然後把車移到該停的位置。」最後以HASHTAG再嗆：「這世界自私的人，真不少！」

▲▼王瑞玲。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瑞玲）

▲王瑞玲在朋友幫忙下才將車子開出。（圖／翻攝自FACEBOOK／王瑞玲）

留言區中也有網友分享相同經歷：「我也遇過，還好那次我找的車位是右邊門還好開的、我就從副駕慢慢跨過中島移入駕駛座。我的中島有點高、所以我跨的有點辛苦……因為我的車胖、所以我自己停好車都會左右看一下、確定自己&鄰居們好出入、不然我就會另外找停車位。」

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