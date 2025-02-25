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大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

記者黃庠棻／台北報導

王偉忠今（25）日出席監製舞台劇《今晚 台北有個大富翁》記者會，這也是愛徒大S過世後他第一次公開露面，只見他穿著深藍色毛衣搭配時髦的圍巾，看起來氣色相當紅潤，大方在媒體面前介紹舞台劇的劇情，分享自己在台北生活的回憶。

▲▼舞台劇《今晚 台北有個大富翁》記者會，王偉忠。（圖／記者周宸亘攝）

▲王偉忠公開露面。（圖／記者周宸亘攝）

稍早，傳出原本大S後事要以樹葬方式走完最後一程，但老公具俊曄不捨愛妻就此歸於塵土，因此S家考慮找塔位或是墓地立一個雕像。對此，王偉忠被問及此事，他低調說道「能講的都在專欄寫完了，現在我管不到，只能看開、安慰」。

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▲▼舞台劇《今晚 台北有個大富翁》記者會，王偉忠。（圖／記者周宸亘攝）

▲王偉忠談及大S。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，王偉忠被問到S媽先前發文表示準備反擊，他表示「昨日的新聞都不是今天的心情，不會過問」，至於是否跟對方聯繫，他說道「該做的都做了」，而小S、具俊曄最近的心情是否恢復，他也表示「每個人都要調整自己」，並沒有給予正面回應。

▲▼舞台劇《今晚 台北有個大富翁》記者會-王偉忠。（圖／記者周宸亘攝）

▲王偉忠談及大S。（圖／記者周宸亘攝）

此外，王偉忠在大S過世後首度公開露面，坦言確實有變瘦，體重大概在75到79公斤之間，至於范瑋琪因為參加他女兒的歸寧宴而被說是間接害死大S的兇手，他嚴肅說道「我不能幫他們兩個表達意見」。而王偉忠曾在專欄表示「歡迎大S入夢」，至於是否真的夢到對方，他則低調說道「能清楚記得夢的人不多」，沒有多過解釋。

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