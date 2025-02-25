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Tizzy Bac為《童話故事下集》唱主題曲　MV一細節「意外有巧合」

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac近日影集《童話故事下集》量身打造主題曲〈愛的多重宇宙〉，MV以獨特視角描繪長時間關係中的選擇與堅持，歌迷們從畫面細節中找到共鳴，像是牆上斑駁的「手搖飲標籤」，惠婷表示：「也許真正的愛情，不一定要全糖，三分糖加點檸檬、加點料，甚至帶點茶葉的苦澀，或許才是最剛好的狀態。」前源則虧她：「不愧是從第一張專輯開始，就拿著手搖飲登上封面的『資深手搖飲愛好者』！」

▲▼Tizzy Bac為《童話故事下集》量身打造浪漫主題曲〈愛的多重宇宙〉。（圖／相信音樂提供）

▲Tizzy Bac為《童話故事下集》量身打造浪漫主題曲〈愛的多重宇宙〉。（圖／相信音樂提供）

〈愛的多重宇宙〉MV以一鏡到底方式，細膩捕捉長久關係中的平凡與深情。故事由夏騰宏、李玲葦飾演一對在一起多年的夫妻，準備搬離熟悉的住所。當搬家工人離開，空蕩的房間裡，女主角發現角落貼著一張陳舊的手搖飲標籤，回憶瞬間湧現，過去的點滴生活在房間裡一一展現，沒有戲劇化的衝突，只有日常細節堆疊出的溫暖細節，讓觀眾感受到細水長流的愛情。

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Tizzy Bac分享：「MV裡藏了很多小巧思，每次看都會發現新的細節，例如男女主角曾經在不同時期穿過同一件T-shirt，這些不經意的片段，讓人感受到這一段關係中的甜蜜與陪伴。」

▲▼Tizzy Bac為《童話故事下集》量身打造浪漫主題曲〈愛的多重宇宙〉。（圖／相信音樂提供）

▲〈愛的多重宇宙〉MV由夏騰宏、李玲葦飾演一對在一起多年的夫妻。（圖／相信音樂提供）

《童話故事下集》熱度持續攀升，惠婷分享：「我每天都會看水晶直播，直播間裡大家也都在討論這部戲，像是『媽寶』的行為、劇情橋段，還有歌詞與影集的契合度等。我隱身在裡面看大家的討論，覺得超有趣！」前源也表示很喜歡導演李念修的幽默手法，例如公公的存在像植物、冷笑話，前源也很喜歡男主角劉以豪準備去「西方取經」，沒想到復古A片的演員就是醫生，讓他們笑到不行。

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