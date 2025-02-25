越南影帝來台「全程沒經紀人陪」　張鈞甯親曝拍戲真實情況超反轉

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

昨（24）日釋出60秒「密醫篇」預告，影集的神秘與懸疑感再次提升。主角范文寧（連炳發飾）在各種非醫療院所的特殊場合就地取材進行手術和治療，也令他在異鄉一步步陷入更多危機，從怵目驚心的手術畫面到節奏緊湊的追逐場面，每一幕都讓人心跳加速，連炳發飾演的密醫就像「怪醫黑傑克」擁有高超醫術卻遊走在法律邊緣，而張鈞甯則形容連炳發私下其實更像是「獨行俠」。

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《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間在公視、中華電信MOD、Hami Video、公視+和愛奇藝國際版播出，今（25）日加碼宣布海外播出平台，將在越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

連炳發飾演的主角原本在越南擁有合法醫師執照，但為就近照顧受重傷的母親並籌措巨額醫療費用，只好在台灣進行非法醫療，他透露主角操刀的手術大多在醫院外進行，無論是廁所或火車站，都可以成為這位「密醫」執行醫療的地點，直言「還要使用隨手可得的工具，展現出與正規醫療截然不同的手術方式。」由於這個角色不僅有精湛的醫療技能，還有高度的街頭智慧，對首次飾演醫師的連炳發來說更是一大考驗，同時也進一步凸顯出影集對非法醫療的深刻探討。

連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》有如「怪醫黑傑克」的化身，張鈞甯卻稱他在來台拍戲過程太過獨立，像是「獨行俠」，笑說「基本上他是一個人來到台灣，沒有經紀人和助理陪在身邊，從前置時期就像『獨行俠』一樣，自己來讀本、跟演員一起上課，又自己回家。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

但連炳發並沒有因此被孤立於劇組之外，他就像角色一樣擁有和他人相處的智慧，張鈞甯表示連炳發其實幽默感十足，更大讚他「是個心胸寬大、內心開放的人。」

製作人湯昇榮表示，當初為尋找飾演「范文寧」的合適演員前往越南選角，晚上回飯店在Netflix上看到由連炳發主演的一部越南電影《雙郎》便感到驚為天人「他非常獨特，氣質與我們想要的范文寧非常接近，具備神秘而憂鬱的氣息。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）



另外，製作人湯昇榮分享創造「范文寧」角色的靈感來源，坦言「七年前，有一位編劇告訴我，她在手術室時遇到一名外國口音的醫生，後來發現他是一位從菲律賓來的神秘開刀手。」因此影集故事就從一個受困在台灣但具備高超街頭智慧和外科手術技能的醫師角色展開，並且為他設計了一段英雄旅程。

目的便是希望能突破台灣觀眾對東南亞的刻板印象，同時讓東南亞觀眾也能感受到這齣影集的用心，湯昇榮說道「說到東南亞，他們其實正在冉冉上升中，台灣人對這些現象也應當有所了解。」也強調「公共電視一直有很好的題材選擇，尤其是這幾年做了很多與台灣社會脈動相關的影集。」相信《The Outlaw Doctor 化外之醫》也將帶給觀眾不同的社會視野。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。