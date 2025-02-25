ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

越南影帝來台「全程沒經紀人陪」　張鈞甯親曝拍戲真實情況超反轉

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

昨（24）日釋出60秒「密醫篇」預告，影集的神秘與懸疑感再次提升。主角范文寧（連炳發飾）在各種非醫療院所的特殊場合就地取材進行手術和治療，也令他在異鄉一步步陷入更多危機，從怵目驚心的手術畫面到節奏緊湊的追逐場面，每一幕都讓人心跳加速，連炳發飾演的密醫就像「怪醫黑傑克」擁有高超醫術卻遊走在法律邊緣，而張鈞甯則形容連炳發私下其實更像是「獨行俠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間在公視、中華電信MOD、Hami Video、公視+和愛奇藝國際版播出，今（25）日加碼宣布海外播出平台，將在越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

連炳發飾演的主角原本在越南擁有合法醫師執照，但為就近照顧受重傷的母親並籌措巨額醫療費用，只好在台灣進行非法醫療，他透露主角操刀的手術大多在醫院外進行，無論是廁所或火車站，都可以成為這位「密醫」執行醫療的地點，直言「還要使用隨手可得的工具，展現出與正規醫療截然不同的手術方式。」由於這個角色不僅有精湛的醫療技能，還有高度的街頭智慧，對首次飾演醫師的連炳發來說更是一大考驗，同時也進一步凸顯出影集對非法醫療的深刻探討。

連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》有如「怪醫黑傑克」的化身，張鈞甯卻稱他在來台拍戲過程太過獨立，像是「獨行俠」，笑說「基本上他是一個人來到台灣，沒有經紀人和助理陪在身邊，從前置時期就像『獨行俠』一樣，自己來讀本、跟演員一起上課，又自己回家。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

但連炳發並沒有因此被孤立於劇組之外，他就像角色一樣擁有和他人相處的智慧，張鈞甯表示連炳發其實幽默感十足，更大讚他「是個心胸寬大、內心開放的人。」

製作人湯昇榮表示，當初為尋找飾演「范文寧」的合適演員前往越南選角，晚上回飯店在Netflix上看到由連炳發主演的一部越南電影《雙郎》便感到驚為天人「他非常獨特，氣質與我們想要的范文寧非常接近，具備神秘而憂鬱的氣息。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

另外，製作人湯昇榮分享創造「范文寧」角色的靈感來源，坦言「七年前，有一位編劇告訴我，她在手術室時遇到一名外國口音的醫生，後來發現他是一位從菲律賓來的神秘開刀手。」因此影集故事就從一個受困在台灣但具備高超街頭智慧和外科手術技能的醫師角色展開，並且為他設計了一段英雄旅程。

目的便是希望能突破台灣觀眾對東南亞的刻板印象，同時讓東南亞觀眾也能感受到這齣影集的用心，湯昇榮說道「說到東南亞，他們其實正在冉冉上升中，台灣人對這些現象也應當有所了解。」也強調「公共電視一直有很好的題材選擇，尤其是這幾年做了很多與台灣社會脈動相關的影集。」相信《The Outlaw Doctor 化外之醫》也將帶給觀眾不同的社會視野。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發化身密醫。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#國軍無人機 墜落砸毀民宅屋頂！屋主傻眼：很倒楣

推薦閱讀

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

蔡岳勳于小惠20歲正妹女兒結婚了！嫁大3歲英國帥男友　男方正面曝光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張蘭被爆「拿到日本醫生證詞」查大S死因！　PO機場照宣戰S媽：我來了

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

BL劇大尺度床戲！兩男0保護措施交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　新婚3個月妻氣到發抖：第3次了

NONO出庭2小時「鬆口提一請求」吹哨者怒了！開罵：真不是男人

快訊／綜藝天王胡瓜緊急入院吊點滴　綜藝大集合明日錄影與否揭曉

坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

大S棄樹葬傳「找墓地立雕像」供追思　王偉忠認變瘦…聞訊回應了

「最美MC」證實不當台鋼團長了！被控3罪狀嚇到 鄭重道歉：我自以為是

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

The Outlaw Doctor 化外之醫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李威、李易峰「同劇雙男主全出事」　網刷一排傻眼
  2. 2025最狂卡司國片！　張孝全演棒球教練「帶12小孩」板臉孔訓話
  3. 鹿晗遭爆分手關曉彤買醉失態！　工作室不忍：他已為不當行為承擔責任
  4. 越南影帝來台「全程沒經紀人陪」　張鈞甯親曝拍戲真實情況超反轉
  5. 范瑋琪遭控「害死大S」怒提告　女兒歸寧宴成風波…王偉忠嚴肅發聲
  6. 丁文淇遺失SD記憶卡「懸賞2萬求助」！　焦急反覆搜尋街道
  7. 皮克斯再出手！全新原創動畫影集《勝與敗》Disney+上線　8個獨立故事描寫小人物心聲！笑淚兼具的治癒系寫實文學
  8. 陳怡蓉昔爆「李威私下愛講道理」　片段被挖：以後應該會升天
  9. 黃小琥神隱歌壇…認了「身體出狀況」！　「分手+鬧翻經紀人」陷低潮
  10. 韓小六歌手新家「4樓獨棟別墅」還打造工作室！　超狂心態引熱議

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366