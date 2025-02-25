記者劉宜庭／綜合報導

知名啦啦隊女神林襄近日在節目中分享自己的轉運秘訣，剛踏入演藝圈時，曾特地前往新北石碇求桃花樹，結果不僅人氣暴漲，更接連迎來事業上的3大喜事，讓她直呼：「真的很棒！」

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▲林襄分享家中開運物品。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

被問到是否有開運方式？林襄透露，家中有個專門放置轉運物品的角落，裡面擺著金雞母等招財小物。而她特別想與大家分享的，則是其中一棵桃花樹。她回憶：「其實我是在剛加入演藝圈的時候，想說這一行業是不是要有桃花、要有人緣，然後我是去石碇招的。」

林襄接著描述當時狀況：「我招完之後的那一個月，我的IG粉絲破100萬、YouTube破10萬訂閱。」除了社群流量大幅成長，林襄當年還迎來演藝生涯的重大轉捩點，除了當年從《威廉沈歡樂送》突然變成主持人，「然後那時候有一個很紅的電視節目，然後在換隊經理。」講到這裡，立刻有人猜測是《全明星運動會》，她表示「對」。

▲林襄在《全明星運動會4》擔任黃隊經理。（圖／翻攝自Facebook／林襄）



「我跟另外一個啦啦隊的女孩去面試，我覺得對方講得超好，然後我講得超爛，結果我被選上，所以我就覺得（桃花樹）很棒而且很漂亮。」林襄當時似乎完全沒想到自己能入選，這也讓她更加堅信這棵桃花樹的神奇能量。

如今，27歲的林襄已成為台灣最具代表性的啦啦隊偶像之一，頻繁參與綜藝、廣告與活動，甚至紅到海外，擁有超高人氣。

▲林襄如今擁有超高人氣。（圖／翻攝自Facebook／林襄）