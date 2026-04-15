《再見愛人》男星出軌死不離婚　正宮直播嗆小三：聽到錢就掛電話

記者蔡宜芳／綜合報導

曾登上真人秀《再見愛人2》的大陸男星宋寧峰，在日前被踢爆出軌，掀起熱議。而他的妻子張婉婷，近來也連日在直播中開砲，日前更表示不是自己不願離婚，而是男方死皮賴臉，張婉婷甚至還直接對小三喊話「姐也不想要了」。

▲宋寧峰和張婉婷曾一起參加《再見愛人2》。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

張婉婷在直播中表示，雖然尚未決定如何處置宋寧峰，但目前對方在家中呈現悔過、哭、道歉、下跪的卑微姿態，即便她提議離婚、要對方去娶小三，男方依舊死纏爛打不願離開。張婉婷還調侃說，即便把宋寧峰掃地出門，對方恐怕也會在自家五米外搭帳篷，「就是偷的時候，可能就是覺得香，但是現在就是說被我知道了，代價是把我換成妳（小三）的話，他確實是有點那個。」

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▲張婉婷透露宋寧峰不願離婚。（圖／翻攝自微博）

張婉婷也公開和宋寧峰出軌對象Q女的對話。她透露，Q女曾在電話中「要人」，而她本來也就已經不想要這段婚姻，恨不得買張機票把宋寧峰送過去，但前提是男方和Q女得簽下到孩子大學畢業的撫養費擔保。沒想到，原本口口聲聲說要人的小三，在聽到鉅額撫養費與擔保條件後，竟以「有插播電話」為由火速掛斷，張婉婷對此也嘲諷表示：「所以不是說我不給妳送這個人，對不對？」

▲張婉婷在直播中提到和小三的談判內容。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）