安海瑟薇「不對稱透視戰袍」辣翻紐約！　當巨星操到崩潰認：很無助

記者蕭采薇／綜合報導

安海瑟薇（Anne Hathaway）新片《魅影巨星》（Mother Mary）14日在紐約舉辦首映，身穿一襲閃耀網紗打造的「不對稱透膚禮服」仙氣登場，大展宛如片中巨星的無敵氣場。而同劇演員麥凱拉柯爾（Michaela Coel）則以粉色花紋上衣搭配黑色褲裝俐落現身，讓紅毯現場宛如大型時尚盛宴。

▲（右起）安海瑟薇、麥凱拉柯爾在片中情感仇恨交織，戲外卻展現神仙好交情。（圖／采昌提供）

兩人在現場大方分享對流行文化與電影的看法。當被問及心目中的「流行四巨頭」時，安海瑟薇毫不猶豫地點名：「瑪丹娜、碧昂絲、泰勒絲與珍娜傑克森！」麥凱拉柯爾則神祕預告，劇本裡藏著許多出乎意料的驚喜，「就像冷不防地被打了一拳，我很希望觀眾看到結尾時，也能有一樣的震撼感受！」儘管兩人在片中情感仇恨交織，戲外卻展現神仙好交情，甚至在映後派對上大方嗨跳熱舞。

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▲安海瑟薇（右）在《魅影巨星》片中詮釋流行巨星。（圖／采昌提供）

當巨星操到崩潰！安海瑟薇練舞2年苦喊：真的很無助

安海瑟薇這次在《魅影巨星》中不僅再開金嗓，更要挑戰高強度的舞蹈，完美詮釋流行巨星「聖母瑪莉」。為此，她秉持著「初學者」的謙卑心態，展開將近兩年的魔鬼舞蹈訓練與聲樂課程。她坦言：「也許其他人可以在更短時間內做到，但我知道，如果我沒有把一切都留在舞台上，最後只會讓自己更加後悔。」

▲安海瑟薇出席《魅影巨星》紐約首映會。（圖／采昌提供）

然而，這兩項巨大挑戰也讓她吃盡苦頭，她直呼過程「真的很無助！」甚至一度在聲樂練習時，因為遲遲無法達到老師要求的低音，讓她感受到極大挫折，情緒幾乎瀕臨崩潰。

沒聽過歌就「盲演」激發靈感！神經質舞步獲酷娃恰莉狂讚

更狂的是，當安海瑟薇開始拍攝主要劇情時，電影的歌曲竟然都「尚未創作完成」！這代表她必須在完全不了解音樂風格的前提下「盲演」。對過去習慣精準掌握一切資訊的她來說，無疑是充滿挑戰的全新體驗。但憑藉本能與信任，她反而感激地說：「當演員這麼多年，能發現完全依靠直覺而產生的作品，是件令人快樂的事。」

▲安海瑟薇在《魅影巨星》片中詮釋流行巨星。（圖／采昌提供）

而她用盡全力、充滿爆發力的表演，更反過來幫助了譜寫原創音樂的傑克安多夫（Jack Antonoff）與酷娃恰莉（Charli XCX）找到創作方向。酷娃恰莉忍不住狂讚安海瑟薇：「她的動作非常鮮明強烈，那種甩動、抽動般的肢體語言，既大膽又充滿力量，感覺既不穩定又令人著迷！」

▲麥凱拉柯爾出席《魅影巨星》紐約首映會。（圖／采昌提供）

結合流行音樂與詭譎超自然元素的《魅影巨星》，劇情描述傳奇流行巨星「聖母瑪莉」在歷經情緒潰堤後中止巡演。為了在復出演唱會打造完美形象，她重新找上疏遠多年的好友兼服裝設計師「珊」。隨著兩人睽違已久再度重逢，過往被埋藏的情感與傷痕也逐漸浮現。電影將於4月17日全台上映。