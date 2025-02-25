Lisa創K-POP首例！　「登奧斯卡表演」合作2世界大咖

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Lisa創下K-POP首例，她將於第97屆美國奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）登台演出，成為史上首位在該典禮表演的K-POP歌手。

▲Lisa將登上奧斯卡頒獎典禮表演。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）



根據奧斯卡官方網站於當地時間24日公布的表演名單，Lisa將與美國饒舌歌手Doja Cat及英國創作型歌手RAYE一同登台，三人將首度公開合作新曲〈Born Again〉的現場演出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈Born Again〉於2月7日發行，並將收錄於Lisa即將於2月28日推出的首張正規專輯《Alter Ego》。這次合作不僅象徵Lisa在國際音樂市場的影響力，也讓全球粉絲對她們的表演充滿期待。

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於3月2日晚上7點（美國時間）在洛杉磯杜比劇院舉行，除Lisa外，音樂劇電影《魔法壞女巫》的主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）與亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）也將登台演出，兩人分別入圍本屆最佳女主角與最佳女配角獎。此外，饒舌歌手皇后拉蒂法（Queen Latifah）等知名藝人亦將參與演出，為典禮增添星光。