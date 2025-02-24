反骨前成員爆「遭經紀人霸凌」　被凹2萬禮物：他不敢對孫生蕾拉這樣

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反骨前成員艾瑞絲爆「遭經紀人霸凌」　被凹2萬禮物：他不敢對孫生蕾拉這樣

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅艾瑞絲曾是YouTuber反骨男孩的成員，她日前首度談及離開團隊的原因，坦言「道德觀不合」，24日又再提到自己在反骨男孩時，曾被一位經紀人霸凌，而且對方只敢針對她。

外送用▲▼反骨前成員艾瑞絲爆「遭經紀人霸凌」。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲在2023年離開反骨男孩。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲在限時動態轉發一則文章，內容提到某些人總是會在發表冒犯言論後，再依據他人反應來決定自己是「認真」還是「開玩笑」。艾瑞絲表示，自己還待在反骨的時候，有位經紀人經常要求她請客，甚至還要求她送價值兩萬的鞋子當生日禮物。

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艾瑞絲透露，這位經紀人不僅經常情緒勒索她，在她拍攝工商廣告時，也沒有提供任何支援，「我拍完打電話給他，他還覺得我吵醒他，他還發限動婊我。」兩人關係鬧翻後，經紀人卻辯稱這些行為只是開玩笑，並指責她「幹嘛認真」。

▲▼反骨前成員艾瑞絲爆「遭經紀人霸凌」。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

▲艾瑞絲透露自己在反骨男孩時，曾遭經紀人欺負。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

不僅如此，艾瑞絲指出，該經紀人還會對新來的同事散佈謠言，「他對新來的同事都騙說，我會跟他鬧翻是因為我太公主病，但事實上是因為他只敢這樣欺負我，他不敢對孫生、蕾拉這樣。」

此前，艾瑞絲針對過往代言非法線上博弈的黑歷史作出解釋，無奈表示：「藝人簽經紀公司是不能私自接洽廠商的，不會讓藝人有廠商的聯繫方式，一定要過公司，那公司就該幫我篩選什麼該接什麼不該接，我是基於信任他們。」

艾瑞絲坦言，在出事後，經紀公司拍拍屁股走人，「我是在外拋頭露面的，都是我在坦，公司也沒有積極保護我，其他團員出事都第一時間幫他們拍道歉影片，而我的部分卻讓我獨自一人扛傷害、背黑鍋，那請問我簽經紀公司幹嘛？不會幫我辨識工作、不會保護我、甚至會害我影響我形象、還會被抽（成）、道德觀和對未來的方向都不一樣，換作是你，你會怎麼做呢？」透露合約到期才離開是迫於無奈。

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