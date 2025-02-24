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周潤發節儉卻有勞斯萊斯名車！　「砸大錢購車原因曝光」網全服了

記者田暐瑋／綜合報導

影帝周潤發以節儉聞名，即使身家破億，依舊過著簡樸生活，多次被拍到搭乘大眾交通工具出門，不過近日他透露其實自己有一輛勞斯萊斯，但買來不是為了炫耀，首度鬆口賣奢侈品的真正原因。

周潤發不追求名牌，出門多以大眾交通工具代步，甚至常被民眾在慢跑時巧遇，然而，日前他上好友鄭裕玲主持的節目《The Do Show》，鄭裕玲曾得知他買了一台二手勞斯萊斯，當時十分驚訝原來他也有奢華的一面，但平時生活又很簡樸，讓鄭裕玲相當疑惑。

▲▼周潤發賭神形象深植人心。（圖／資料照／威視提供）

▲周潤發。（圖／資料照／威視提供）

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對此，周潤發坦言，自己購買勞斯萊斯並非為了炫耀，而是因為熱愛研究引擎技術。他表示：「我想知道為什麼一部V8引擎，可以推動這麼重的車，又駕駛得這麼舒服。」當時二手車價格便宜，他便購入後與技師一起打開車頭蓋，深入研究引擎構造，購車純粹是因為對機械的熱愛，而非追求排場。

周潤發更透露，曾擁有五、六台古董車，但由於工作繁忙，無法花時間照顧，最終選擇將它們賣掉，如今改開環保電動車，他的節儉生活態度源於童年成長背景，自小家境清寒，母親為養育孩子身兼多職，耳濡目染之下，他即使成名後擁有數十億身家，仍然秉持簡樸精神，令人敬佩。

▲周潤發。（圖／CFP）

▲周潤發。（圖／CFP）

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