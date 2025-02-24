林志穎攜辣妻現身大巨蛋挺中華隊　兩度被捕捉登大螢幕

▲林志穎一身中華隊應援配備齊全。（圖／翻攝林志穎IG）

圖文／鏡週刊

林志穎昨晚（23日）和嬌妻陳若儀雙雙現身WBCQ世界棒球經典賽資格賽，為中華隊加油，他兩度被導播捕捉看球畫面登上大螢幕，第二次現場還播出他30多年前的經典歌曲《不是每個戀曲都有美好回憶》，但現場啦啦隊員可能太年輕，突然不知如何配合跳舞，表情略顯尷尬。

昨大巨蛋晚間中華隊與尼加拉瓜之戰開打，小旋風林志穎和陳若儀以及她的姊妹淘現身大巨蛋VIP包廂一同為中華隊加油。他在現場就透過IG限動寫下「必勝」，還錄影拍攝陳傑憲上場打擊的畫面，大喊「隊長加油」，陳若儀也沒閒著，趁空檔和好友錄影大跳性感版「三振舞」。

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▲林志穎登上大螢幕引起現場球迷驚喜。（圖／葉婉如翻攝）

▲陳若儀特別打扮為中華隊加油。（圖／翻攝IG）

第一次現場導播鏡頭掃到林志穎讓人驚鴻一瞥，第二次現場更播放他的經典歌曲，林志穎一見到自己在大螢幕後，開心地和大家揮手加油，相當大方。現場粉絲不少人在網路上討論，說「看球也能見到神獸級的人物」，也有人說「好險今天至少有看到林志穎」。

▲林志穎為陳傑憲加油。（圖／翻攝IG）



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