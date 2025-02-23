戴佩妮唱〈你要的愛〉悼念大S...全場觀眾看哭　氣自己「不小心破防」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮「雙生火焰」演唱會首站昨（22日）於上海東方體育館盛大登場，是她暌違9年後再度舉辦的大型巡演，唱到〈你要的愛〉的尾聲，戴佩妮仰望天空輕輕雙手合十，讓眾人紛紛默默拭淚，而這首歌正是已逝的大S主演的偶像劇《流星花園》片尾曲。戴佩妮說，原本彩排時覺得應該不會太感性，沒想到唱〈鋼琴鍵〉時，突然情緒湧上落淚，坦言演唱這些歌曲的確難以自制，雖然也很氣自己「破防」有些微影響到演出，但這就是本色出演。

▲戴佩妮唱到一度落淚。（圖／妮樂佛提供）

此次演唱會的舞台設計以「雙生火焰」為核心概念，打造了一個極具未來感的大型環狀LED，結合360度旋轉舞台與升降裝置，營造出靈動且充滿層次的視覺效果。環狀LED如同宇宙中的星環，隨著音樂與燈光及視訊的變化，帶領觀眾進入一場從宇宙宏觀到靈魂微觀的深度旅程，舞台上的光影交錯，彷彿將無垠宇宙的浩瀚與靈魂覺醒的細膩情感完美融合。

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演唱會一開場，戴佩妮從天而降，站在環狀LED的制高點上，以霸氣十足的姿態演唱〈勢在必行〉揭開序幕，瞬間點燃了現場氣氛，接著演出歌曲〈水中央〉後，戴佩妮拿起電吉他開始演唱〈Never〉，搭配第一套造型的俐落短髮帥氣十足接連演出歌曲〈你要的愛〉、〈保護我〉、〈好感覺〉、〈右臉〉等經典歌曲。

▲戴佩妮俐落短髮帥氣十足。（圖／妮樂佛提供）

昨晚戴佩妮特別邀請好友梁靜茹擔任嘉賓，合唱〈沉默〉與〈愛久見人心〉，為了避免互相影響情緒，兩人還事先約定不要太靠近彼此。但當梁靜茹感性表達對戴佩妮友情的感謝後，戴佩妮也稱彼此是「靈魂伴侶」的存在，差點讓兩人淚灑舞台，結果唱到〈愛久見人心〉時歌詞「忘了先把彼此抱緊」的段落時，兩人飛撲彼此相擁而泣，還是沒忍住淚水。

▲▼戴佩妮和梁靜茹激動相擁而泣。（圖／妮樂佛提供）

上海站之後，台北站將於3月22日在台北小巨蛋接棒登場。戴佩妮表示，台北與上海這兩座城市不僅是她生活與創作的重要據點，更承載著她音樂旅途中的許多故事。她希望透過這場演唱會，與歌迷展開一場穿越時空的靈魂對話，傳遞音樂的真摯力量。