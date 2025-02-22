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張宇嘆女性當媽都一樣「在家做粗工」！　不滿吞肚裡：妳不當誰當

記者顧齊祐／綜合報導

台劇《童話故事下集》熱播，劇情描述著婚姻真實面，引起大家共鳴。前主播張宇看完後也相當有感觸，在社群平台發長文表示，女生不管念多少書，最終仍面臨相同的結果，尤其是有了小孩之後，女生的機會成本一定是最高的。

▲張宇張宇看完台劇後相當有感觸。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

▲張宇看完台劇後相當有感觸。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

張宇在貼文中表示，最近有姊妹向她感嘆「我唸這麼多書，也還不是在家做粗工，煮飯洗衣服帶小孩，這應該是很多女人的心聲吧」，接著強調「不管嫁得好不好都一樣，這就是人生」。張宇聽完後也相當有感觸，認為「只要生了小孩，機會成本最高的一定是女生」。

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▲張宇認為有了小孩之後，女生的機會成本一定是最高的。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

▲張宇認為有了小孩之後，女生的機會成本一定是最高的。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

張宇接著引用了《童話故事下集》的金句，認為一旦有了小孩，女性便踏上了漫長且勞心的育兒之路，直言「過去從小的栽培是在開玩笑嗎，誰會關心妳的機會成本」。她也坦言小孩的笑容有神奇魔力，能夠讓她將不滿吞回肚子，默默忍受。她說「很討厭當這種委曲求全的角色，但妳不當誰當呢？當他叫妳一聲媽，一切變得合情合理」。

▲張宇感嘆女生念多少書，最終結果都一樣。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

▲張宇感嘆女生念多少書，最終結果都一樣。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

最後，張宇提到老公在家中扮演重要的角色，如果老公回到家就像隱形人，放著老婆獨自忙碌，那麼再好的感情也會消失。她指出「離婚率其實不是近年來才飆高，而是亞洲社會長年壓榨媽媽角色的反撲，像粉紅色粉撲，拍打吃相難看的肥豬。上一代可能忍到老的，這一代不忍了而已 」。

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