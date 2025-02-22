郭子乾台上飆罵王偉忠：我為什麼要跟豬演戲！　放狠話「立刻從地球消失」

記者蕭采薇／台北報導

郭子乾與王偉忠等攜手合作的舞台劇《謝謝大家收看》，他發揮模仿本領，在劇中特別變身「柯總召」柯建銘拍攝短片推薦舞台劇。此外他更在舞台上對王偉忠咆哮放狠話：「我為什麼要跟一隻豬演戲！」

▲郭子乾為了舞台劇《謝謝大家收看》，巧扮柯建銘。（圖／金星文創提供）

郭子乾與王偉忠合作將近四十年，王偉忠力邀郭子乾加入《謝謝大家收看》，飾演五十年前北漂進入電視台的南部孩子王忠偉。王偉忠本尊也難得在《謝謝大家收看》舞台劇中粉墨登台、從另一個角度旁觀自己的人生。

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郭子乾表示，以前王偉忠當編導，經常為了求好心切而大吼大叫，讓演員壓力特別大，現在當然和善多了，不過這回演出，換郭子乾在舞台上咆哮放狠話，「我為什麼要跟一隻豬演戲！」「你立刻從地球上消失！」王偉忠忍不住問「我當時真的那麼機歪嗎？」郭子乾秒回，「就這麼機歪！」

王偉忠說，郭子乾演什麼像什麼，所以特別在舞台劇中讓郭子乾不做特殊化妝，光靠臉部表情、肢體與口音變臉，化身國內政壇高層們，每次這段即興演出都讓觀眾看得目瞪口呆，如入幻境，大聲喝采。郭子乾透露，一定會依照當下的政局設計不同的對白，至於會不會讓老柯登台？將是最高機密。

王偉忠笑說，每次演出都像「溫習人生」，重新走過一次生命中的喜怒哀樂、春夏秋冬，讓他格外有感受。《謝謝大家收看》北中南巡迴至今，演出將近30場，今年3月8日、9日在高雄衛武營演出，票券熱賣中，而5月16、17、18日在台北北藝中心的演出，目前還有早鳥優惠票。