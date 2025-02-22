摯友來電約見面…卻猝逝留遺憾　玖壹壹師弟崩潰痛哭

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹師弟歐吉虎將推出新歌〈酒澆地板〉，這首歌承載了他與過世摯友的約定，細膩描繪失去至親好友的痛苦與不捨，也藉由東方文化中「酒澆地板」的悼念習俗，表達深厚的思念與無法放下的情感。

▲歐吉虎推出新歌〈酒澆地板〉紀念好友 。（圖／混血兒娛樂提供）

歐吉虎回憶，摯友生前曾來電相約見面，但因為工作繁忙，他錯過了接聽，回撥後僅簡短敘舊，沒想到這成為兩人最後的對話。好友過世後，他在心中與自己立下約定：「一定要用一首歌來紀念他和我們的友情。」他坦言寫歌時正處於醉酒狀態，邊喝邊哭，寫下的筆記因為眼淚模糊而變得潦草不清。雖然錄音過程並未淚崩，但在寫歌時的每一個瞬間，內心的悲痛和想念都傾瀉而出。

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歐吉虎說， 從小到大已失去了多位朋友，當時沒有能力留下紀錄，如今他用音樂紀念這段友情，將思念化為旋律，恰好也與現實中大S驟世事件相似，歐吉虎坦言，生命中充滿著太多的意外，這也更讓他深刻體會到珍惜當下、珍惜身邊人的重要性。

▲歐吉虎請到五木（右）、政賢出演MV。（圖／混血兒娛樂提供）

這次邀請到金鐘獎最佳新人提名的五木出演MV，飾演故事中的歐吉虎。MV敘述歐吉虎的真實經歷，在摯友離世後的自責、思念與酒後的幻覺場景。談到拍攝過程，歐吉虎透露，五木在拍攝幻覺場景時，模擬與摯友對話，最後崩潰痛哭的表演令他深受觸動。歐吉虎在MV中飾演麵店老闆，儘管只是旁觀，卻因五木的真摯演技而忍不住落淚。

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