李俊昊硬拖腿傷來台開唱　一開飯店門「1畫面嗨到直接丟拐杖」

記者蔡琛儀／台北報導

韓團2PM成員李俊昊時隔兩個月，本週再度來台，將於今明兩天在台大體育館舉行粉絲演唱會，不過他本月初因韌帶撕裂受傷，就連來台都還拄著拐杖，令粉絲相當心疼，昨（21日）他出席記者會沒有再帶上拐杖，表示很遺憾這次因腳傷關係，大部分時間都待在房間，希望下次來台灣有時間可以到外面走走、拍拍照。

▲▼李俊昊硬撐腿傷來台。（圖／記者蔡琛儀攝）

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結果他一進房間看到為他準備的精心佈置，直呼嗨到直接把拐杖丟一邊，讓他相當感謝，也不忘用中文嘴甜喊：「有沒有想我！」

此外，他因拍戲處於瘦身期，前天抵台後一整天只吃一餐，包括餛飩麵、炒飯、牛排、牛軋餅，尤其餛飩麵和牛軋餅是李俊昊的最愛，也在記者會上提到3次「我很愛吃甜點」，不僅一下飛機先吃了咖啡口味的牛軋餅，更計畫想要吃芒果冰，現場有媒體推薦他可以吃看看豬腳麵線、半筋半肉牛肉麵等，都對腳傷復元有幫助，讓李俊昊笑開懷。

為了演戲，他長期飲食控制，也會上網看看粉絲反饋，像是年初他來台在台南參加跨年晚會，李俊昊說結束後他一直在找自己的影片看，被問平常是否會去看自己的直拍？李俊昊笑說：「很難不去看，演算法會推薦我，但大家充滿愛的拍攝手法，真的很厲害，而且上傳的每個影片都很帥氣。」