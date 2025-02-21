男歌手竟是牛肉麵店小開！　月收40萬「無預警宣布收攤」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

由主唱劉正（小正）和吉他手翔煜組成的雙人民謠哲學組合「Theseus忒修斯」，推出全新單曲〈廢棄清理〉，今（21日）舉辦記者會；30歲的小正本身是牛肉麵店小開，身為傳承三代的牛肉麵店後代，月營業額最高可達3、40萬，但過年後就決定關門。

▲忒修斯推出單曲〈廢棄清理〉單曲發布會。（圖／抓馬文化提供）

小正從奶奶手裡接過牛肉麵館，還請了4個員工，週一至週五營業，週末就全心跑商演，但因音樂事業變忙，牛肉麵店去年還曾一度1個月只開8天，不僅客人抱怨，連員工也跳槽。有一天小正半夜回到家，奶奶看到他睡不到幾小時，一早8點又得到店裡，突然問他「（店）要不要休息」，雙方討論許久，最終決定在今年初賣完年菜後正式關門，他笑說：「我可以轉戰私廚，我從小到大的夢想就是上《型男大主廚》！」

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28歲的翔煜則是音樂廠牌「奧少年 Shabby Boyz CO., LTD.」的共同創辦人，旗下包含艾蜜莉 AMILI、林潔心 ddkogi88、Quanzo、Peatle 等眾多嘻哈歌手。而翔煜其實是個學霸，曾就讀清華大學研究所，只是在做第1張專輯時忙不過來，最終被退學，目前就讀師範大學研究所。

▲忒修斯成員小正（左）、翔煜（圖／抓馬文化提供）

翔煜說組團這10年來，換了48個成員，且他和小正還不是最初的成員。只是音樂路難走，為了有更多預算做音樂，他做了很多工作，「小時候很常戶頭裡的錢不足1000元，領錢還要靠朋友轉帳幾十元才能領，我們上一張專輯也是貸款做的，對於物質上的匱乏，真的很害怕。」還為此狠下心，向神明發誓年收入300萬才能談戀愛，但他透過ChatGPT算紫微斗數，發現明年有機會和年上女談戀愛。

反而身型較豐腴的小正桃花頗旺，目前僅單身半年，更透露至今交過7任女友，但他還是希望能瘦個20公斤，從小胖到大的他，體重最高曾突破136公斤，目前則維持在3位數上下。