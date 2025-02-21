胡瓜挑戰鑽石級Youtuber　被偷罵還氣喘吁吁

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜的Youtube頻道《下面一位》邀請到全台唯一的「鑽石級Youtuber」奇軒，還向對方討教特技動作。奇軒分享其實數年前就已經上過胡瓜的節目，當時也是用特技動作來壓破氣球，讓胡瓜驚艷兩人真有緣分，現今已經是超高流量的YTR，當時真是有眼不識泰山。

▲胡瓜(左)跟奇軒討教。（圖／下面一位）



奇軒帶胡瓜到具有會閃動的格子先訓練一下反應力，沒想到胡瓜還在摸索怎麼消除格子時，秒數便已到時，系統還嗆辣說出：「唉唷！有人在偷懶嗎？」「你多久沒運動啦？」好像在偷罵胡瓜一樣，讓他好氣又好笑。

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▲胡瓜跟奇軒挑戰不同關卡。（圖／下面一位）



隨後兩人挑戰有480格的超大場域，只見胡瓜一下蜻蜓點水般的跳動，一下小碎步的消除格子，努力跑整場讓他氣喘吁吁。不過中途也發生意外事件，胡瓜在消除格子時不小心撞到攝影機，當下錄影緊急中斷，幸好關心傷勢後並無大礙，胡瓜休息一會便馬上繼續錄影，非常敬業。



奇軒也向胡瓜展示一連串Tricking動作，讓胡瓜嘖嘖稱奇，不免也向奇軒討教一些專業動作，只見胡瓜認真又努力的學習每個動作，讓奇軒給胡瓜打出了高分數，認可胡瓜的表現。



而奇軒也是全台灣唯一擁有鑽石級獎牌的YTR，創造出百萬流量原以為幕後會有龐大的團隊，奇軒透露只有起初只有他自己一個人，要自己想影片內容、架設錄影腳架、再自己演獨角戲，到後期才有了團隊協助，這樣一步一腳印的持續創造出部部點閱率都極高的影片，他滿懷感謝，也希望能將Tricking這運動推廣讓更多人知道。