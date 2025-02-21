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懷孕3個月坐博愛座「遭阿嬤用雨傘戳腿」　咪咪被逼起身…結果換孫坐

記者劉宜庭／綜合報導

男星Paul近日在節目上分享老婆咪咪懷孕初期搭乘捷運時，遭遇不友善對待的經歷，讓眾人聽完直呼「太誇張了！」當時咪咪懷孕3個月，正值孕吐最嚴重的時期，但因為腹部尚未明顯，加上外型年輕，竟被一名阿嬤以「眼神死亡」+「雨傘戳腿」等方式逼迫讓座，最後更讓人傻眼的是，阿嬤自己沒坐，反而讓國中孫子坐下，引發熱議。

▲▼台北捷運。（示意圖／ETtoday資料照）

▲捷運博愛座讓座問題經常引發外界討論。（示意圖／ETtoday資料照）

Paul在節目《小明星大跟班‬》中提到，當時他因工作不在家，咪咪決定搭捷運前往錄影現場，避免下班時間塞車。當時她感到暈眩與噁心，看到博愛座空位便坐下來休息。沒想到在忠孝復興站，一群乘客湧入車廂，其中一名阿嬤直接站在咪咪面前，開始進行「死亡凝視」，似乎想用眼神讓她「自己覺得愧疚而站起來」。

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然而，咪咪因身體不適並未起身，這時阿嬤竟然開始用雨傘戳她的小腿，像是在「趕老鼠」，用物理方式施壓，讓咪咪感到相當不適。接著，阿嬤還直接開口抱怨：「現在年輕人該讓的都不讓！好手好腳的不知道坐在這裡幹什麼！」

▲懷孕3個月坐博愛座「遭阿嬤用雨傘戳腿」　女星被逼起身…結果換孫坐。 （圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班‬）

▲懷孕3個月坐博愛座「遭阿嬤用雨傘戳腿」　女星被逼起身…結果換孫坐。 （圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班‬）

▲Paul在節目還原過程。 （圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班‬）

更讓人傻眼的是，咪咪當時其實有掛著懷孕專用的「祝你好孕」徽章，但因為徽章較小，阿嬤似乎沒注意到，甚至當咪咪委婉地指了指徽章、表明自己懷孕時，阿嬤還疑神疑鬼地說：「這個現在也不知道是真的假的，我看你也好好的。」

咪咪當時因身體狀況不適，也不想與對方爭論，只是低頭忍耐，沒想到阿嬤竟然進一步開始用腳「推」咪咪，意圖用更激烈的方式逼她離開座位。Paul 無奈地說：「正常人遇到這種情況，不就直接站起來了嗎？」咪咪也決定下一站直接下車改搭計程車，避免爭執。然而，最讓人憤怒的發展是，當咪咪站起來後，阿嬤竟然自己沒有坐下，而是讓國中孫子坐上博愛座。

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Paul, 咪咪, 11點熱吵店, 博愛座

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