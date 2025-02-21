42歲胡歌遭瘋傳「罹肺癌住院」！　工作室闢謠引粉絲不滿：在幹嘛？

記者黃皓瑋／綜合報導

42歲的大陸男星胡歌，曾主演《瑯琊榜》、《繁花》等熱門電視劇，憑藉精湛演技與帥氣外型深受喜愛，不料他19日遭傳「罹患肺癌住院」，引發大批網友關切。胡歌工作室昨（20日）晚間出面闢謠，強調該傳聞是假消息，不過卻被不少粉絲質疑回應得太慢，未能好好保護藝人。

▲胡歌遭瞎傳罹患肺癌住院。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



陸網19日流傳「胡歌得肺癌在北京住院」的消息，引起熱烈討論，還一度登上陸網熱搜，時隔1日後，胡歌工作室在微博曬出相關貼文的部份截圖，寫上紅色的「假」字，同時發出聲明澄清：「不實言論嚴重侵害胡歌先生的名譽權！請停止造謠傳謠，我方也將保留追究相關人員法律責任的權利。」

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▲胡歌工作室出面闢謠。（圖／翻攝自微博／胡歌工作室）



胡歌工作室的闢謠聲明讓許多粉絲鬆了一口氣，但也被質疑沒有及時出面澄清：「那篇文章被亂起標題的時候你們在幹嘛？」、「所以昨天在幹嘛？昨天的熱搜怎麼不及時處理」、「這種事你下次能快點嗎」。另一方面，許多粉絲也紛紛表態希望工作室提告：「麻煩直接告」、「要讓造謠傳謠的人受到法律制裁，才能有真正的警示作用」、「都造謠到這份上了，別這麼佛系了」。