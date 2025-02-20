五熊宣布當媽！　「懷胎七周」甜曬孕肚照報喜

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡頤榛（五熊）2020年結婚，閃嫁教會認識的男友。平時儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活日常，今（20）日她開心曬出孕肚照，正式宣布自己懷胎7周，即將升格成為媽媽。

▲五熊宣布懷孕當媽。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛Deborah）

五熊在文中描述，她和老公2月12日於鼓浪嶼度假時，首次感受到懷孕的跡象。她透露自己當天從早上起就感覺想吐，並且一整天都感到噁心，同時也表示，這些不尋常的身體變化，讓老公猜測她可能懷孕了，特別是她已經有一段時間沒有來月經了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

五熊進一步提到，她2月13日仍然感到噁心和全身疲憊，食慾不振卻又餓得厲害。她表示當晚和老公抵達廈門，在住宿地點附近的藥局買了驗孕棒，後來驗孕的結果在情人節那天清晨揭曉，兩條明顯的線條確認她的懷孕狀態，令她感到既驚喜又興奮，「哇！ 我真的懷孕了耶！看來今年會非常有趣和刺激了！」

▲五熊發文分享驗孕過程。（圖／翻攝自Facebook／蔡頤榛Deborah）

最後，五熊分享在回台灣後的產檢過程，她提到聽到寶寶心跳的那一刻，感覺非常奇妙，同時也透露，目前寶寶已有7周大。面對持續變化、身體狀況以及新的生活節奏，五熊坦言每天都在適應中，她以幽默口吻說：「每天都想躺平。」並表示希望未來一切都能平安順利。