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曹雅雯遭狂粉當眾搶行李「指甲還被扯斷」！　經紀人無奈：至今還在騷擾

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后曹雅雯日前遭遇一名瘋狂粉絲的長期騷擾，對方不僅在社群媒體上發送威脅訊息，甚至在公共場所對她進行跟蹤與騷擾，令她身心俱疲。日前這名粉絲從新加坡飛來台灣，在火車站當眾騷擾曹雅雯，影片中該女子不斷要求曹雅雯解除封鎖，還試圖搶她行李，讓曹雅雯受到不小的驚嚇。

▲曹雅雯個人演唱會宣傳聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲曹雅雯一年多來一直飽受一名女粉絲騷擾，苦不堪言。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

曹雅雯1年多來持續遭新加坡籍劉女騷擾，對方還曾恐嚇「到台南找妳爸媽也沒關係」、「逼死妳也甘願」，讓曹雅雯不堪其擾，在社群網站上好心勸導未果，最終選擇封鎖對方，沒想到該粉絲竟飛到台灣來當面堵她，過程中導致曹雅雯手機掛繩被扯壞、指甲斷裂。

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經紀人也無奈向《ETtoday星光雲》表示，「雅雯身心都受到影響，當時因為急著回南部帶父親看醫生，一度還用拜託的求她，但對方顯然更加激進，雅雯才趕快報警。」表示曹雅雯現在狀態一直在恐懼和不安中，但目前已交由法律繼續處理，希望能加速偵辦，「我也儘量陪在她身邊、避免她一個人！她也會努力調適好她的身心，好為演唱會呈現最好的狀態！」

雖然此事鬧上新聞版面，但經紀人表示，直到現在該名女粉還是不斷騷擾她，雖然報警處理，但由於當天沒有實質的傷害，因此經檢察官訊問過後就將該粉絲釋放。

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