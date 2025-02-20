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金賽綸生前曾親訪「57受害商家致歉」　網感嘆：當初網友仍狂罵

記者張筱涵／綜合報導

金賽綸於16日驟逝，得年24歲，她曾是備受矚目的演員，卻因酒駕事故導致演藝生涯停擺，長時間處於自我反省期。如今，她的過往行為再度引發討論，尤其是當時如何親自面對受害商家並致歉的舉動，更讓人回顧在爭議事件後的努力與悔意。

外送稿用　▲▼金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸16日驟逝，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

金賽綸2022年5月在首爾江南區鶴洞十字路口酒駕，撞上護欄、行道樹與變壓器，隨後遭警方立案調查，事故造成周邊57家商店停電，直到3小時後才恢復供電。警方檢測顯示，她的血液酒精濃度達0.2%，遠超韓國吊銷駕照的標準，事件引發外界譁然。

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事發隔日，金賽綸在個人社群頻道公開手寫道歉信，承認自己的錯誤，並向社會大眾表達歉意：「我在江南酒駕造成公物損壞，犯下嚴重錯誤，因為我的錯誤判斷與行為，給周邊商家、市民及修復人員帶來困擾，我應該更加慎重並負起責任，對此深感歉意。」不僅如此，她更親自前往受影響的商店，向所有受害商家逐一進行道歉，並針對因停電導致的損失進行補償。

一名受影響的商家受訪時透露：「金賽綸親自來店內道歉，讓我非常驚訝。」這也證明了她當時確實懷有悔意，並積極彌補自己的過錯。然而，酒駕事件的影響持續發酵，使她難以重返演藝圈，如今，她的離世更讓這起過往事件再度被外界提起，也讓許多粉絲感到惋惜與不捨。

南韓網友看了新聞後表示，「當初一樣的新聞出來時，網友反應都是『這是理所當然的』然後照罵啊，現在又把錯怪到別人身上，真噁心」、「當初跟現在的留言風氣差好多，那時候大家都還是一直罵她」、「怎麼現在才出這種新聞」、「怪現在才出的人真搞笑，之前也一樣有這個新聞，但大家的反應可不是如此」、「最近是即使道歉了也不會原諒的氛圍，只要做錯一件事情就會被批判、嘲諷到死為止，很多人都以為責難和辱罵是正義的展現，真的很討人厭，我個人來說不喜歡的話就不要接觸即可，真的不要留惡評」。

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