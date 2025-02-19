直擊／李浚赫記者會「突起身鞠躬」　變身迷弟告白他：可以多說一點嗎

記者蔡琛儀／台北報導

韓星李浚赫憑著韓劇《我的完美秘書》人氣再度翻紅，為了感謝台灣粉絲的支持，更首度來台宣傳，明天將迎接出道20年的他今（19日）舉辦來台記者會，他雖難掩緊張害羞，但對於各種拍照手勢等請求都來者不拒，更數度起身鞠躬，展現親民又謙虛的態度，相當圈粉。

▲《我的完美秘書》李浚赫帥氣來台。（圖／記者林敬旻攝）

原本相當緊張的他，一談到最喜歡的電影，馬上滔滔不絕，李浚赫透露自己曾看過台灣電影《不能說的秘密》、《聽說》，對於名導李安更是讚不絕口，直呼：「覺得很辛苦時有看《少年pi》，獲得很多能量，文化可影響一個人，我在李安導演的作品得到力量，現在我也能以自己的作品來到台灣，很神奇。」還問現場：「也許李安導演有在看，我可以多說一點嗎？」細數自己看過哪些作品，更表示如果能親自見到李安的話，想好好跟對方道謝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李浚赫在南韓被封為「牛奶香草天使」，40歲的他害羞說，因自己已經有點年紀，「如果幫我重新取個稱號可以嗎？」被主持人楊達敬問到要選「牛奶香草天使」或是「國民老公」？他思索了一下選了「國民老公」。

▲李浚赫個性相當害羞。（圖／記者林敬旻攝）

昨天他抵達桃園機場，現場吸引500人追星朝聖，李浚赫說：「在機場見到大家，沒辦法一一幫你們簽名，覺得有點遺憾，但有這麼多人接機，很開心，團隊的每個人都非常感動。」也說其實在心裡做了很多準備，「所以把昨天的場景當成是在拍戲的時候，因為我非常非常害羞，必須用這種方法來做準備。」更大讚台灣蛋餅很好吃，還喝到喜歡的芋頭珍珠奶茶。

他過去在《犯罪都市3》挑戰兇殘的反派角色，這次在《我的完美秘書》演出溫柔帥氣的秘書「劉恩浩」，為了能抱緊女主角韓志旼，還特別去練了肌力，但現在為了接下來的新作品，肌肉也消掉了。被問到跟馬東石打架以及和韓志旼談情說愛哪個比較難？他笑著反問：「眼睛一睜開就是馬東石握著拳頭說要殺了我，這次睜開眼就是韓志旼要親我，哪個比較好呢？」笑翻全場。

▲李浚赫來台記者會上難掩緊張。（圖／記者林敬旻攝）