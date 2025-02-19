陳妍希、陳曉「拍他製作的劇」結婚！于正舊文被挖低調回：等風過

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希昨日（18）官宣與大陸男星陳曉離婚，兩人因演出于正製作的《神鵰俠侶》相戀結婚，如今8年婚姻畫下句點，于正舊文「他心裡始終愛著這個女孩」被挖出，引發外界揣測是影射陳曉和趙麗穎，對此于正親自回應。

▲陳妍希、陳曉因演出于正製作《神鵰俠侶》相戀結婚，近日官宣離婚結束8年多婚姻。（圖／翻攝自微博）

于正曾發文稱著手寫一部時裝劇，且「全部取材於真實故事」，其中一個單元《緣》，指男孩女孩因戲結緣，女孩曾很愛男孩，男孩覺得快要窒息了，後來女孩越來越紅，男孩想證明自己卻始終停留原地，最後兩人分手，多年後各自成家，某天男孩喝醉酒，告訴共同的好友，「心裡始終愛著這個女孩」。這篇發文被挖出甚至被聯想是影射陳曉、趙麗穎。

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▲于正昔日發文被挖。（圖／翻攝自微博）

對此于正昨日（18）透過一篇分享AI學習的貼文，以編輯內文方式加上一句回應：「多學AI少考古，子虛烏有別當真，新時代好好學習，比八卦強。」且有網友關心他「躺槍上熱搜」，本人在留言區回應「多學AI少考古，嘴長人家身上，我能如何？接受，等風過」。

▲于正成熱搜人物，低調回應「等風過」。（圖／翻攝自微博）