ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳妍希、陳曉「拍他製作的劇」結婚！于正舊文被挖低調回：等風過

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希昨日（18）官宣與大陸男星陳曉離婚，兩人因演出于正製作的《神鵰俠侶》相戀結婚，如今8年婚姻畫下句點，于正舊文「他心裡始終愛著這個女孩」被挖出，引發外界揣測是影射陳曉和趙麗穎，對此于正親自回應。

▲▼陳妍希、陳曉因演出于正製作《神鵰俠侶》相戀結婚。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希、陳曉因演出于正製作《神鵰俠侶》相戀結婚，近日官宣離婚結束8年多婚姻。（圖／翻攝自微博）

于正曾發文稱著手寫一部時裝劇，且「全部取材於真實故事」，其中一個單元《緣》，指男孩女孩因戲結緣，女孩曾很愛男孩，男孩覺得快要窒息了，後來女孩越來越紅，男孩想證明自己卻始終停留原地，最後兩人分手，多年後各自成家，某天男孩喝醉酒，告訴共同的好友，「心裡始終愛著這個女孩」。這篇發文被挖出甚至被聯想是影射陳曉、趙麗穎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳妍希、陳曉因演出于正製作《神鵰俠侶》相戀結婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳曉前經紀人于正昔PO文「婚後始終愛著那女孩」。（圖／翻攝自微博）

▲于正昔日發文被挖。（圖／翻攝自微博）

對此于正昨日（18）透過一篇分享AI學習的貼文，以編輯內文方式加上一句回應：「多學AI少考古，子虛烏有別當真，新時代好好學習，比八卦強。」且有網友關心他「躺槍上熱搜」，本人在留言區回應「多學AI少考古，嘴長人家身上，我能如何？接受，等風過」。

▲▼陳妍希、陳曉因演出于正製作《神鵰俠侶》相戀結婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳妍希、陳曉因演出于正製作《神鵰俠侶》相戀結婚。（圖／翻攝自微博）

▲于正成熱搜人物，低調回應「等風過」。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳妍希, 陳曉, 于正

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懷胎4個月「還穿得下小童泳裝」！蔡允潔上圍激增：590花得很值得
  2. 游書庭甜叫劉丞「老公」！為拍BL劇私下相處根本情侶
  3. 玥熹再度開撕小優！公開傷害片段「哽咽哭了」　怒嗆：永遠不會檢討自己
  4. 看親妹追星「都過30了要追到何時」　林可彤有idol後改口：我好快樂
  5. LIVE／「最帥秘書」李浚赫首訪台！ 記者會現場《ETtoday》全程直播
  6. 阿部寬新片驚見賈靜雯、林柏宏！事件發生在台北101…破次元飆戲
  7. 劉品言「耳下全光」真的剪了！長髮消失 被拍近況照：new life
  8. 歐漢聲看王大陸閃兵有感！驚爆當兵被長官狂呼巴掌「退伍後巧遇超尷尬」
  9. 斷開陳曉8年婚　陳妍希隔8小時「低調改臉書聲明」
  10. 張學友開唱「9萬張票全秒殺」　主辦單位無預警曝最後搶票機會！

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366