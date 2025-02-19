劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

圖文／鏡週刊

女星劉容嘉和圈外男友愛情長跑13年，她不在檯面上透露對方身分，但私下兩人經常共同參加朋友聚會，而她男友的身分也終於曝光，據悉，對方原來是身價破億元的企業家，投資跨國網紅咖啡店；與此同時，本刊直擊情侶倆同居在台北市敦化南路上逾2億元的豪宅，還有司機接送劉容嘉，活成低調卻又滋潤的幸福模樣。

▲1／16，14：48，劉容嘉主持完時尚活動後，在百貨公司門口等車接送。

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1月16日下午，劉容嘉現身北市信義區的百貨公司，主持范少勳、李沐出席的生活服飾品牌記者會；活動結束後，藝人離場了，劉容嘉還留在現場和廠商聊天、持續溝通工作內容，快3點才走出百貨公司，而門口早有一輛黑色賓士車等著接送她。

▲1／16，15：27，劉容嘉（左）和女性親友先搭車到北市仁愛路某處，她下車拿了東西後又返回。

▲1／16，15：49，劉容嘉由司機接送，送她返回敦化南路市價逾新台幣二億元的豪宅。

劉容嘉先到仁愛路附近拿東西，接著才又上車，她手上拿著大包小包回到位於敦化南路的住處。晚間7點，劉容嘉再次出門，這次她改搭多元計程車，直奔中山區，進入一間米其林餐盤推薦的鰻魚飯餐廳。

▲1／16，19：19，到了晚上，劉容嘉搭著計程車至米其林推薦的鰻魚飯餐廳，和男友及友人用餐。

網路資料顯示，這間餐廳來自日本，在台灣開了首間海外分店，中高價位主打包廂式隱私空間，是許多藝人大快朵頤之處。此時劉容嘉的企業家男友已經在餐廳內等候，情侶倆和一名男性友人用餐了約90分鐘，才步出餐廳等車，劉容嘉也終於再度於鏡頭下和男友同框。

▲1／16，20：57，劉容嘉男友在東區就先行下車，趕赴其他行程。

▲1／16，21：07，劉容嘉獨自返回和男友同住的豪宅。

根據消息人士透露，劉容嘉男友年紀約45歲，但外型看起來只有30多歲，有著一頭整齊油頭和帥氣單眼皮。穿著休閒打扮的企業家男友，不忘紳士地幫女友劉容嘉開車門，再和友人上車。計程車到了東區忠孝東路附近，劉容嘉男友和友人先行下車續攤，劉容嘉則獨自返回敦化南路的豪宅休息。據查，兩人同住在大安區至少要價2億元的豪宅，和張震及吳姍儒是鄰居，出入還有司機接送。



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