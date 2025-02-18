財產超過數十億！明石家秋刀魚宣布「不給子女繼承」：全捐給國家

記者陳芊秀／綜合報導

日本娛樂圈近年醜聞頻傳，人稱「綜藝天王」松本人志、「綜藝一哥」中居正廣接連因性醜聞、桃色糾紛形象重創，資深主持大咖的代表如今還有明石家秋刀魚。而明石家秋刀魚在演藝圈地位崇高，打拼超過50年，外傳年收破10億日幣（約台幣2.1億元），財產超過數十億日幣，但他近日在節目中宣布「財產不給子女繼承」，最終去向震驚眾人。

▲明石家秋刀魚是主持界大咖，累積數十億財產，但宣布「不給子女繼承」。（圖／翻攝自X）

明石家秋刀魚現年69歲，是落語家笑福亭松之助的徒弟，在老師建議下改行當藝人，在70年代成為一線諧星，與塔摩利、北野武並稱「搞笑藝人三巨頭」。他與實力派女演員大竹忍因戲相戀結婚，然而後來因個性不合離婚，兩人之間育有一個女兒IMALU，且各自都沒有再婚，連大竹忍與第一任已亡故的丈夫所生的兒子二千翔也喊他「爸爸」，他將二千翔視同親生兒子。

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如今明石家秋刀魚即將邁入70歲，入行數十年，至今手上廣告、節目無數。他16日出馬主持人氣綜藝《超人氣法律諮詢事務所 》（行列のできる相談所）的1000集特別節目，節目指他財產相當龐大，並細數有名車、名錶以及澳洲的房產等。當眾人好奇財產是否該提前規劃，贈與兒女IMALU與二千翔時，他幽默表態「不是這樣啦！要想著『明天該怎麼辦？』這樣的人生才有趣啊！」

明石家秋刀魚更強調「每天煩惱『明天該怎麼辦？』然後熬過去，最後再喊一句『活著了！』，這才是我的動力來源啊！」意即沒有規劃要給子女繼承。當他被問到如果孩子主張繼承權該怎麼辦時，他直接回答：「我女兒不會說這種話！」更發出驚人之語：「其實我已經決定要把遺產全數捐給國家了。」現場觀眾驚呼連連。而他補充這樣做就不會有糾紛，節目現場眾多律師嘉賓紛紛提及，日本有保障繼承人最低繼承權的法律，他忍不住笑著向節目單位喊話：「這段能不能不要播啊！要是二千翔和IMALU學會了，那該怎麼辦啦！」

▲律師建議明石家秋刀魚子女有法律繼承財產保障。（圖／翻攝自X）

其實明石家秋刀魚並非第一次說「不給子女繼承財產」。他去年（2024）也曾在節目訪談透露，不會給將財產留給子女，並坦言已經向女兒IMALU和兒子表明立場：「雖然可以給他們，但這樣他們的人生就太無趣了！」他認為人生樂趣就在於挑戰「明天怎麼過」，希望孩子也享受這樣的過程，不是依靠父親的財富過日子。