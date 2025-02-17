《美國隊長》一上映空降票房冠軍！　「破4807萬台幣」台灣開紅盤

記者黃庠棻／台北報導

《美國隊長：無畏新世界》上週全球同步上映，果然再度證明漫威魅力，一如預期開出紅盤、空降多國票房冠軍，全美預估進帳8850萬美元，全台也有4807萬新台幣的成績，為全新出擊的《美國隊長》系列打了一劑強心針。

▲《美國隊長：無畏新世界》目前在台上映中。（圖／漫威影業提供）



上週好萊塢世界首映會上，安東尼麥基、哈里遜福特、麗芙泰勒、導演朱利亞斯歐納、漫威總監暨製片凱文費吉等全體卡司一同出席眾星雲集，邀請對於先前洛杉磯蔓延多時，野火位居前線撲滅頑強火勢功不可沒的救火英雄及其家人們共襄盛舉觀賞首映，同時表彰他們的英勇功績。

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▲《美國隊長：無畏新世界》目前在台上映中。（圖／漫威影業提供）

全美巡迴宣傳也馬不停蹄即刻展開，包括華盛頓特區和紐約的特映會，所到之處都獲得廣大迴響。媒體影評也給予好評，USA Today大讚「安東尼麥基成功打造全新美隊！」華爾街日報表示「穩扎穩打的堅強力作！」芝加哥太陽報讚賞「娛樂性貫穿全片！」綜藝報報導「絕非狗尾續貂的續篇！」娛樂週刊寫到「哈里遜福特再造經典代表作！」《美國隊長：無畏新世界》現正搶先全美震撼大銀幕全台熱映中。

▲《美國隊長：無畏新世界》目前在台上映中。（圖／漫威影業提供）

《美國隊長》全新系列篇章，嶄新時代正式開啟！在「元老美國隊長」史帝夫羅傑斯功成身退後，原本美隊得力助手「獵鷹」山姆威爾森受羅傑斯的推崇繼位，成為 最新一任美國隊長！然而山姆一接手，便迎頭對上如今蔚為總統的羅斯將軍，檯面上友好的兩人其實背後似乎暗藏著未知的陰謀，更加險惡的敵人卻還在前頭等著他們，在新世界新秩序衝突升級下，他能否奮力扛起盾牌！

▲《美國隊長：無畏新世界》目前在台上映中。（圖／漫威影業提供）