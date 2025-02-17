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日戀綜高中生情侶離婚了！　16歲帶球閃嫁遭唱衰曾放話「不靠父母」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本人氣網紅重川茉彌是模特兒出身，她在2020年16歲時因參加戀愛實境節目《今天開始愛上你》，戀上與大1歲的YouTuber前田俊，並帶球閃婚，還於2022年生下第二胎。她自去年7月後，就再也沒有曬出與老公的合照，沒想到16日再PO放閃照，竟是宣布離婚消息。

▲▼日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124）

▲重川茉彌和前田俊因戀愛節目結緣，並帶球閃婚。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124）

重川茉彌和前田俊16日各自在社群發出一張合照，並於第二張照片放上了離婚聲明。兩人除了向外界報告已經離婚的消息，也表示做為兩個孩子的父母，今後也會繼續保持合作及互相扶持的關係，「感謝大家一直以來溫暖地守護著我們夫婦。如果今後也能繼續溫暖地守護我們的家庭，我們將會非常感激。」

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▲▼日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124、maeda__shun）

▲▼重川茉彌和前田俊宣布離婚。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124、maeda__shun）

▲▼日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124）

▲▼日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母。（圖／翻攝自Instagram／maeda__shun）

事實上，重川茉彌當年宣布懷孕及結婚消息時，並不受外界看好，還被質疑養孩子全靠父母金援。當時，她澄清表示，育兒全是花自己的錢，「未來可能會有需要或是拜託幫忙照顧的時候，但我不想把這些當成理所當然。」

而重川茉彌在去年2月迎接20歲生日時，曾因PO出和閨蜜的慶祝合照，被網友酸「孩子又交給老公顧了嗎」，對此，她氣炸回應：「俊和茉彌都會抽時間和朋友相處，而且大部分只是因為茉彌比較公開曬照，被說成好像不照顧孩子一樣，這樣的說法讓人非常不舒服。」丈夫也力挺她說：「茉彌其實是個稱職的媽媽。」

▲▼日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124）

▲重川茉彌和前田俊育有1女1子。（圖／翻攝自Instagram／mayaaa_124）

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