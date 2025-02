記者蔡琛儀/台北報導

知名YouTuber 孫生去年因涉嫌「拍臀撩妹」性騷擾女性,近日被台北地院審結判處有期徒刑5個月,得易科罰金15萬元。 而後他上傳道歉影片中又聲稱「(打屁股)對我來說就像打招呼」、「可能我太美式」,引發社會廣泛討論。

▲孫生日前因涉嫌性騷遭判刑。(圖/翻攝IG)

對此,在美國出生長大,擁有美國籍的歌手Karencici在社群平台發文表示:「說打屁股是美式的打招呼方式 is the dumbest shit I’ve ever heard(是我聽過最蠢的話),你去美國打打看。」雖沒有指名道姓,但明顯是在諷刺孫生的說法,獲得不少網友贊同,直說:「拿美式當藉口真的超噁」、「他在美國生活過嗎?」

孫生性騷判決出爐後,陸續有不少名人、YouTuber發聲,尤其以「異色檔案」DK 砲火最為猛烈,讓「性騷擾」這個社會議題備受關注。而日前Joeman 因邀請孫生參與影片拍攝,遭到網友批評是想幫對方洗白而被罵翻,Joeman今緊急發文道歉並下架影片坦承:「拍攝時我的確知道孫生有性騷擾案件,但我並沒有完整的閱讀判決書,今天我看完判決書後才意識到這件事的嚴重性。」他承認自己思慮不周,承諾未來在製作節目時會更加謹慎。

▲Karencici怒嗆孫生。(圖/翻攝IG)

而孫生所屬團體「反骨男孩」的老闆酷炫也對此事件作出回應,坦言孫生的價值觀出現偏差,並對自己過去對孫生的縱容表示歉意,向社會大眾三度鞠躬致歉。