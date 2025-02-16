記者蔡琛儀／台北報導

知名YouTuber 孫生去年因涉嫌「拍臀撩妹」性騷擾女性，近日被台北地院審結判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。 而後他上傳道歉影片中又聲稱「（打屁股）對我來說就像打招呼」、「可能我太美式」，引發社會廣泛討論。

▲孫生日前因涉嫌性騷遭判刑。（圖／翻攝IG）

對此，在美國出生長大，擁有美國籍的歌手Karencici在社群平台發文表示：「說打屁股是美式的打招呼方式 is the dumbest shit I’ve ever heard（是我聽過最蠢的話），你去美國打打看。」雖沒有指名道姓，但明顯是在諷刺孫生的說法，獲得不少網友贊同，直說：「拿美式當藉口真的超噁」、「他在美國生活過嗎？」

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孫生性騷判決出爐後，陸續有不少名人、YouTuber發聲，尤其以「異色檔案」DK 砲火最為猛烈，讓「性騷擾」這個社會議題備受關注。而日前Joeman 因邀請孫生參與影片拍攝，遭到網友批評是想幫對方洗白而被罵翻，Joeman今緊急發文道歉並下架影片坦承：「拍攝時我的確知道孫生有性騷擾案件，但我並沒有完整的閱讀判決書，今天我看完判決書後才意識到這件事的嚴重性。」他承認自己思慮不周，承諾未來在製作節目時會更加謹慎。

▲Karencici怒嗆孫生。（圖／翻攝IG）

而孫生所屬團體「反骨男孩」的老闆酷炫也對此事件作出回應，坦言孫生的價值觀出現偏差，並對自己過去對孫生的縱容表示歉意，向社會大眾三度鞠躬致歉。