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柯佳嬿《童話故事下集》痛毆廢尪！難忘「披薩戲」浴缸半裸劉以豪

記者黃庠棻／台北報導

「從前從前，相愛的王子與公主，從此過著幸福快樂的生活。」童話故事中萬年不變的結局，在真實世界中真的可能發生嗎？以此為想像，由柯佳嬿與劉以豪主演的Netflix全新影集《童話故事下集》，透過喜劇方式描述褪去糖衣包裝的愛情，是否真的能夠續寫幸福。

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

有別於過往充滿粉紅泡泡的浪漫偶像劇，《童話故事下集》像是「愛情清醒劇」。當公主發現王子其實是媽寶，而華麗城堡宛若監牢，從相愛一步步走到相殺；或許聽起來有點可怕，但別擔心，影集以輕鬆幽默方式，細膩描繪夫妻關係中的日常荒謬與現實挑戰，柯佳嬿直呼「反而看了會讓人心有戚戚焉。」

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柯佳嬿與劉以豪兩人初次合作，就扮演林宜玲與曾學友這對從佳偶變成怨偶的夫妻檔，由於角色設定上是結婚多年的夫妻，所以兩人從一開始就得展現絕佳火花，為此兩人在拍攝前進行了多次排練和讀本，好熟悉對方的表演節奏。

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

柯佳嬿表示「導演李念修很注重角色之間的熟悉感，而不是刻意營造的默契，因此如何自然地表現夫妻之間的舉動也是一大課題，像是在沙發上隨意交談時的小動作、肢體碰觸，甚至是不經意的眼神交流。這些看似微不足道的細節，都能讓角色間的互動更加真實自然。」

回憶起印象最深刻的對戲，兩人不約而同都選擇了「披薩戲」，為什麼難忘？柯佳嬿說「那是林宜玲情緒爆發的戲份，在劇情上她需要將披薩丟向正在洗澡的曾學友，發洩累積已久的怒氣。」她繼續補充「那場戲拍攝空間很狹小，除了以豪外，攝影師為了捕捉不同視角畫面，也一起進到浴缸裡。當我拉開浴簾，看到裡面站著兩個半裸的男人，那個畫面真的很荒謬。」

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

至於一邊洗澡還要一邊被砸披薩的劉以豪，則認為「那場戲很過癮」，他笑答「導演為了讓披薩的效果更誇張，特意加了很多番茄醬，結果整個場景看起來像是殺人現場，非常荒謬又好玩。」

《童話故事下集》闡述了粉紅泡泡無法永遠存在的婚姻現實，讓觀眾反思伴侶之間的相處之道。柯佳嬿認為，戲裡提及的「伴」與「絆」是值得探討的核心議題「我認為兩個人再一起，不管是距離、時間和空間都要拿捏得宜，以婚姻來說，很多時候面對的挑戰，都是在於如何有效溝通，把彼此的真實想法傳達給對方。」

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

劉以豪也贊同「像曾學友在劇中該溝通的時候，卻選擇避開，一直避而不談，反而會讓情況更膠著。」或許完美的愛情與婚姻並不存在，但兩人一起攜手面對問題，並學會在瑣碎日常中找到彼此相愛的理由，願意在不完美中努力讓對方感受到溫暖，陪伴和羈絆正是感情的最佳解方。

對比情緒外放的林宜玲，現實世界的柯佳嬿顯得內斂許多。儘管不是第一次演喜劇，但要詮釋總是直言不諱，甚至不自覺把暗黑OS說出口的角色倒是頭一回。

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

柯佳嬿笑稱自己接到劇本時，立刻就被其中的幽默和真實打動「導演將夫妻生活描繪得既真實又生動，特別是用充滿喜感的方式來討論議題。對我來說，這是一個非常有層次的劇本，既能讓觀眾發笑，也能引發共鳴和思考。」

雖然腦中經常冒出「這太誇張了，不可能有人會這樣。」的念頭，但人生如戲，真的沒有什麼是不可能的。柯佳嬿認為詮釋林宜玲的最大挑戰「宜玲這個角色需要比較大的表演能量，很多情緒反應都比較外顯，或是要做的誇張一些。在拍戲現場要把自己的能量拉的很高，收工回家我時常有筋疲力盡的感覺，覺得自己的能量都耗光了。但每天都還是很期待到現場，期待再次回到高能量的喜劇節奏裡。」

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／Netflix提供）

「但很有趣的是，林宜伶常常在需要溝通討論時，反而又選擇不明說，這點倒是和我相反，在一些重要的時刻，該說的還是要說。」柯佳嬿認為婚姻並不是期待對方成為理想中的完美伴侶，而是接受對方最真實的樣貌「婚姻中彼此的愛與理解，可以成為解決一切問題的基石。」

對於戲裡「媽寶老公」曾學友的評價，柯佳嬿不假思索說「友友最大的魅力就是與生俱來的廢。」她笑著補充「當然還有溫柔和包容，他在婚姻中的付出和隱忍展現了對家庭的愛，可是有時候『太隨意』確實會讓人抓狂。」

▲《童話故事下集》正式預告曝光。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／Netflix提供）

對首次合作的劉以豪第一印象？柯佳嬿表示「我對他的第一印象是非常溫和、有禮貌，而且很紳士，但這次他在劇中完全擺脫『完美情人』形象，特別是拍攝一些看似荒謬的場景時，他加入了很多專屬於他自己的表演節奏，讓我忍不住跟他說『你怎麼不早點接喜劇？』」

除了劉以豪外，柯佳嬿戲裡也同時和傅孟博飾演的前男友張人偉，以及曾敬驊飾演的藥劑師劉文傑有精彩對手戲，三位男性角色分別代表了林宜玲在不同情境下的情感需求。友友象徵穩定的生活基石，但也因熟悉而產生了倦怠感；舊情人代表未完成的青春回憶，帶來隱藏的心動；而藥劑師則讓林宜玲短暫地重新感受到粉紅泡泡的魅力。

在《童話故事下集》裡化身不修邊幅的媽寶男，對一直想演喜劇的劉以豪而言，某方面算是美夢成真。他回憶，當初閱讀《童話故事下集》的劇本時，便被其幽默且貼近日常生活的情節深深吸引「這是一個充滿荒謬又溫馨的家庭故事，能讓觀眾從中找到自己的影子。」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／Netflix提供）

當然最讓大家感到驚喜的，可能還是劉以豪拋開過往作品中「高富帥」形象，徹頭徹尾成為媽寶男「相較於以往需要『端著』去揣摩和自己天差地遠的高富帥或是霸氣總裁角色，這次沒有包袱，專注於角色的日常，演出時真的很過癮。」

不過對於戲裡曾學友的性格與生活習慣，卻也讓劉以豪感到矛盾「劇中的友友給人懶散且缺乏責任感的氣息，其實在初期時，我對這個角色無法完全認同，甚至一度與導演討論該如何調整角色定位。」他笑稱曾學友的「廢」一度讓自己難以適應，但隨著拍攝進行，他逐漸理解並欣賞曾學友的內在特質。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／Netflix提供）

「曾學友雖然笨拙，但他對家庭的付出卻是真誠的。他會將自己的需求放在最後，優先考慮老婆和母親的感受。」這種「縮小自己，放大他人」的性格，反倒讓劉以豪深感敬佩「那是一種溫柔的力量，能在不聲不響中維繫家庭的和諧。你看他好像都不願正面回應，但可能他只是在等待一個最好的時機點。」

至於和柯佳嬿首次合作，劉以豪用「一位知性又充滿智慧的女子」來形容「佳嬿在表演中展現了很強的專業能力與幽默感，不僅能詮釋出令人心動的一面，也能在喜劇中保持節奏感，展現自然的反應。」他認為喜劇的關鍵在於互相「拋接」，都要對彼此有高度信任感，他笑稱有時候即興反應會帶來意外的驚喜，特別是兩人已建立了基礎默契後，那些臨場的火花更是點亮了角色的生命力。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》主演柯佳嬿、劉以豪。（圖／Netflix提供）

從最初的疑惑到最終的認同，劉以豪透過《童話故事下集》，不僅挑戰了全新角色類型，也在這個看似荒誕的角色身上，找到了真實而動人的情感。

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柯佳嬿, 劉以豪, 童話故事下集

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