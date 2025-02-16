李怡貞揭燈會驚人景象！嘆機捷塞爆「不能辦在停車場？」：一律搭高鐵

記者黃皓瑋／綜合報導

2025台灣燈會近期在桃園盛大展開，昨（15日）首個週末假期湧入220萬人參觀，律師李怡貞也前往朝聖，不過現場的擁擠程度卻讓她震驚，她也質疑為何將停車場設在「需要搭兩站機場捷運」的地方，直呼：「停車場這麼空曠不能辦燈會是不是。」

▲李怡貞分享參觀桃園燈會的景象。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）



李怡貞昨日在個人臉書粉專發文：「本人從桃園燈會生存遊戲回來了，剛剛才回到台北洗完澡，躺下打完這篇文章睡著剛好凌晨一點。」對於燈會現場她形容「塞到爆炸，路上塞、捷運塞」，提醒網友如果前去參觀要注意安全，也建議「一律請搭高鐵」。有網友不解詢問「不是吧……高鐵擠爆欸」，李怡貞則表示「機捷更爆」。

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▲燈會首個週六假日湧入大量人潮。（圖／桃園市新聞處提供）



貼文一出引發討論，有網友也分享因為當天人太多，只能在遠方觀賞皮卡丘與卡比獸燈飾，李怡貞則遺憾表示「我們連皮卡丘卡比獸都沒看到……」也透露：「我一到停車場知道還要搭機捷就覺得很不妙，結果走很遠就算了機捷出站就塞爆。」有趣的是，李怡貞透露當天其實是被老公拉去燈會的，讓她笑稱「完全性地想（菜刀符號）配偶」。

▼李怡貞臉書貼文。（翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

