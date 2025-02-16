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許允樂「謝謝出現的人很棒」！難得公開放閃李玉璽：省去很多不好的狀態

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。面對新戀情十分低調的她，16日難得鬆口向男友告白：「謝謝出現的人很棒。」

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

▲許允樂在限動左下角低調放閃李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

許允樂有感而發地說，人是否處在一段好的感情狀態，其實不難自我檢視。她解釋若在一段感情中常崩潰，並感到焦慮不安，一直在過度討好別人，「種種失去自我也許就是在提醒自己這狀態不行。」

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▲▼許允樂。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

▲許允樂有感而發地發文。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

相對來說，假使在一段感情中不帶煩惱，睡得好也吃得好，「還知道有人能為妳撐腰，那就請繼續」，許允樂說道，而她也在留言區坦言最近確實變胖了。

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

▲許允樂坦承已經幸福肥。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

不只這樣，許允樂還在Instagram限時動態感性地說，除了想先稱讚自己很棒，接著也想感謝「出現的人很棒」，默默放閃李玉璽，「就會省去很多不好的狀態。」

▲▼許允樂,李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

▲許允樂甜誇李玉璽是很棒的人。（圖／翻攝自Instagram／byleway、mr.lucy___）

事實上，李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》與許允樂擦出火花，後來因不約而同在社群網站po出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著他認愛之後，女友也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」

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