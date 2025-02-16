汪小菲回北京浪漫過情人節！「十指緊扣老婆被拍」掀網討論：變臉速度真快

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）2日在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。前夫汪小菲在得知噩耗後迅速抵台，隨後回到信義區住宅時，被捕捉到淋雨漫步街頭、跪地神情哀戚，又在網友影片底下留言呼喊話大S「老婆，我好想你」、「死的人應該是我」，疑似走不出失去前妻的痛苦，讓網友擔憂他的現任老婆馬筱梅。日前S發文開戰汪家人，沒想到隔天汪小菲在被拍到和馬筱梅在北京浪漫過情人節，似乎沒在管外界風波。

▲汪小菲夫妻在北京過情人節。（圖／翻攝自微博）



汪小菲在台鬧出不少風波，在11日跟老婆已悄悄回到北京，並沒等到大S樹葬，也沒帶走2個年幼的子女。在大S離世後，汪小菲成為孩子的法定代理人，然而S媽在社群喊話：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似怕汪家人照顧不了小孩，於是決定開戰，捍衛自家人權益。

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▲▼汪小菲不久前才在台灣淋雨 。（圖／攝影中心攝）

不過，回到北京的汪小菲日子恢復正常，被網友拍到和老婆馬筱梅14日現身法國高級餐廳，小倆口十指緊扣，相當恩愛，完全不受到風波影響。舉動馬上掀起陸網兩極討論。紛紛留言：「表演型人格的大男孩」、「他自己就是個劇組」、「10天才說想前妻，鬧出這麼多事，這變臉速度真快」、「珍惜眼前人是正確的」。

▲汪小菲舉動掀起討論。（圖／翻攝自汪小菲微博）