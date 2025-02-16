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阿湯哥情人節傳新歡！　「約會小25歲女星」是班艾佛列克舊愛

記者黃皓瑋／綜合報導

62歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）近年戀愛傳聞不斷，繼2023年傳出與俄羅斯名媛埃爾西娜海洛娃（Elsina Khayrova）熱戀，以及去年（2024）被爆出疑似與經紀人瑪哈（Maha Dakhil）交往後，2月14日西洋情人節他再傳緋聞，對象是小他25歲的女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas），消息一出引發關注。

▲▼湯姆克魯斯、安娜德哈瑪斯。（圖／路透、記者蕭采薇攝）

▲湯姆克魯斯與安娜德哈瑪斯傳緋聞。（圖／左：路透、右：記者蕭采薇攝）

據外媒《每日郵報》報導，湯姆克魯斯在情人節當天晚上，被拍到與安娜德哈瑪斯到餐廳取外帶餐點，之後一起搭車離開，期間儘管他們被路人認出、包圍，也大方地接受合影，不過目前雙方對於戀愛傳聞都尚未做出回應。

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安娜德哈瑪斯曾演出《銀翼殺手2049》、《鋒迴路轉》、《007：生死交戰》等多部電影，並在2022年的《金髮夢露》中，飾演一代巨星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），以亮眼表現雙入圍金球獎、奧斯卡獎影后。在感情方面，她2020年時曾被爆出，與合作拍攝《深水》的男星班艾佛列克（Ben Affleck）交往，不過2人於2021年分手，男方則在隔年與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）復合、結婚。

▲珍妮佛羅培茲與班艾佛列克爆婚變。（圖／達志影像／美聯社）

▲班艾佛列克2021年傳出與安娜德哈瑪斯分手，隔年與珍妮佛羅培茲復合、結婚。（圖／達志影像／美聯社）

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