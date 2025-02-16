記者黃皓瑋／綜合報導

美國饒舌歌手Jay-Z與碧昂絲（Beyoncé）結婚16年，共育有3名子女，家庭生活美滿，然而他在去年遭指控，於2000年時與饒舌歌手吹牛老爹（Diddy），共同性侵1名13歲少女，引發軒然大波。不料該案日前出現重大反轉，自稱是受害者的女子，於14日提出撤消告訴，Jay-Z也在得知消息後，透過經紀公司發聲。

▲Jay-Z（右）去年底遭控性侵13歲少女。（圖／達志影像／美聯社）



據外媒《Variety》報導，控訴Jay-Z與吹牛老爹性侵的女子，14日透過律師對2人提出了自願撤訴，也代表未來該案件無法再以現有形式提起訴訟。Jay-Z在得知消息後，發表聲明直呼這是一場勝利，並直言對方「編造的故事很可笑」、「律師意識到搶錢計畫失敗就一走了之」，不過他也不捨表示，這起事件對老婆碧昂絲及家人們所造成的創傷，將永遠無法消除。另一方面，在該案件中同樣被撤銷告訴的吹牛老爹，則低調沒有做出回應。

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▲吹牛老爹並未對該案撤告做出回應。（圖／達志影像／美聯社）



回顧這起案件，吹牛老爹於去年3月因涉嫌從事性販賣被捕，隨後又被多人指控性侵，其中有位女子自稱在13歲時，於派對上遭吹牛老爹性侵，然而後來她又追加控告Jay-Z，表示當時是先遭他性侵，接著才是吹牛老爹。當時Jay-Z則直言對方是在「勒索」他，對性侵控訴堅決否認。

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