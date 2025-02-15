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直擊／Rain高雄脫了！八塊腹肌免費看　性感狗公腰狂扭5千人看到忘我

記者吳睿慈／高雄報導

韓流天王Rain睽違9年返台舉辦專場活動，15日帶來《Still Raining亞洲巡迴演唱會》在高雄流行音樂中心開唱，近5千觀眾同歡。演唱會連續以三首嗨歌〈GANG〉、〈It’s Raining〉、〈躲避太陽的方法〉開唱，42歲的他身材保持得絕佳，8塊腹肌、結實的大塊胸肌全部展現給觀眾看，在場所有歌迷尖叫聲四溢，氣氛超火熱。

▲▼Rain。（圖／大步整合行銷提供）

▲天王Rain演唱會誠意十足，觀眾眼睛大吃冰淇淋。（圖／大步整合行銷提供）

Rain出道以來身材管理嚴格，15日透過《Still Raining亞洲巡迴演唱會》來到高雄開唱，他出場就頗有誠意，上半身全脫光並唱著〈GANG〉，大螢幕投射出塊塊分明的肌肉，不時搭配狂扭下半身的性感舞蹈動作，全場看到狂尖叫，台下男粉、女粉都看到忘情，直呼「身材超好」。

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▲▼Rain。（圖／大步整合行銷提供）

▲天王Rain性感狗公腰狂扭，台下近5千人看到忘我。（圖／大步整合行銷提供）

場上，Rain透過幾句中文「大家好高雄，好久不見」、「很開心見到大家」與觀眾問候，他熱情炒熱氣氛，語氣霸氣狂喊「現在還算早，現在還是傍晚，直到最後要一起嗨喔，準備好了嗎？」如果台下反應不如預期，他就裝作生氣表示「不是跟我約定好了嗎，你們真的要這麼安靜嗎，你們如果不跳舞我就不唱了！」觀眾一起狂歡，台上、台下氣氛都很熱烈。

▲▼Rain。（圖／大步整合行銷提供）

▲天王Rain剛出場就秀出八塊腹肌、結實胸肌。（圖／大步整合行銷提供）

Rain演唱會秀出完美身材，直到第8首歌〈Switch to me〉才拿出一件黑色透視上衣，但台下看到他打算「穿」衣服，觀眾不斷發出哀嚎聲，他逗趣地笑了一下，接著承諾「等等還會再脱啦」，於是終於穿上服裝，但透視設計讓他看起來更性感了！

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