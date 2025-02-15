歐陽妮妮坐完月子「淚訴被一隱疾纏上」！情人節發高燒 近況照外洩

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪2024年6月宣布結婚，隔年元旦生下寶貝兒子，不時會和粉絲分享育兒生活。沒想到在情人節當天，她難得吐露了最近的身體狀況，「被乳腺炎纏上」，讓粉絲相當心疼。

▲歐陽妮妮吐露「被乳腺炎纏上」。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



歐陽妮妮14日在Instagram透露在情人節這天，張書豪早已訂好餐廳要帶她吃壽司，老公還特別叮嚀她要一起穿同色系，只不過就在出門前，她不只被乳腺炎纏上，「還燒到38.5。」

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▲張書豪和歐陽妮妮在元旦迎來寶貝兒子。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



直到最後一刻，歐陽妮妮才有力氣起床，附上數個掉眼淚的表情符號，顯見她深受乳腺炎所苦，只能默默在心裏許願「乳腺炎遠離我謝謝」，讓粉絲看了相當心疼。

▲歐陽妮妮曾放話「還想再生兩個」。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



儘管如此，歐陽妮妮生下兒子後仍感到非常幸福，還放話「還想再生兩個」。對此，《ETtoday星光雲》曾詢問夫妻倆是否已開始計畫二胎，張書豪則透過經紀人回應：「才剛做完月子而已，希望先好好照顧老婆跟小孩，不會馬上刻意準備二胎。」