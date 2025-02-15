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幕後／魔力紅請工作人員錄音「學喊中文」　雪恥演出粉喊：這場超值！

記者蕭采薇／高雄報導

搖滾天團魔力紅（Maroon 5）二度登上世運主場開唱，為港都高雄帶來一個浪漫的情人節夜晚。不過去年售票前，不少網友表示上回魔力紅來台，亞當似乎狀態不佳。但魔力紅這回用唱好唱滿的90分鐘雪恥，亞當更是狀態極佳，並嘴甜狂喊：「高雄！」讓粉絲直喊：「這場超值得！」

▲魔力紅（Maroon 5）高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲魔力紅一連獻唱21首歌，超過90分鐘實力演出誠意滿滿。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

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在主唱亞當（Adam Levine）性感領軍下，魔力紅準時上台開唱，一連獻唱21首歌，超過90分鐘實力演出誠意滿滿。重返高雄的他開心大喊：「高雄！看到很多開心的臉龐，很開心你們來，你們可以跟著我一起唱嗎？」脆上更是一片滿滿的「道歉文」，網友紛紛表示，不該抱著先入為主的觀念。

▲魔力紅（Maroon 5）高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲魔力紅身穿帥氣牛仔外套登場，再登高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

據悉，亞當過去演出時，比起「說話」更喜歡「唱歌」，雖然是歐美常態，但也不免令台灣粉絲覺得有些距離。但這回亞當身穿帥氣牛仔外套登場，全場蹦跳，還親切的時常對台下喊話，並對粉絲告白：「謝謝你們的支持，我們會再回來的！」

▲魔力紅（Maroon 5）高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲魔力紅一開場，亞當就興奮大喊：「高雄！」。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

一開場，亞當就興奮大喊：「高雄！」瞬間點燃全場氣氛。據悉，事前團隊還特別請台灣工作人員錄音，學習「高雄」的唸法，希望藉此和粉絲拉近距離。演唱會上，亞當也感性說：「看到很多開心的臉龐，很高興你們在這裡，可以幫我一個忙嗎？今晚全部人跟著我一起唱！」

▲魔力紅（Maroon 5）高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲魔力紅重返高雄世運主場館開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

亞當從主舞台飆唱到延伸舞台貼近歌迷，展現驚人體力與實力好歌聲且不時穿插吉他SOLO秀，替港都帶來一場國際級的音樂饗宴。演唱會不捨的來到了壓軸曲《Sugar》在噴灑粉紅紙花下，尖叫聲此起彼落，整個演唱會在滿滿的「撒糖」下完美落幕。

 

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