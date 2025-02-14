孫生心疼G奶女神緩頰被罵　現身護愛女友：都是我的錯！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生的女友多芬昨（13）日在社群發文，坦言心疼男友因為拍妹臀被判刑，同時也透露對方處於情緒低落的狀態，貼文曝光後，出現部分網友留言批評她。為此，孫生事後也現身女友貼文底下留言護愛。

▲孫生日前拍片認愛多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

孫生承認自己最近在家表現出低潮的情緒，同時也透露女友多芬因看到他的狀態而有所發文的行動。為此，他呼籲外界別指責多芬，並稱對方是個超好女孩，「都是我的錯，她是個超好女孩，大家別罵她。她只是看到我在家裡太Emo就這樣而已，但我活該Emo。」

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此外，孫生拿媽媽偷東西的事件來說明對錯誤的包容心態，他提到儘管自己的母親曾犯錯，但他在看到極端的負面評論如有人叫媽媽去死時，他也會感到於心不忍，「身為公眾人物我，以後會注意更多所有細節，讓別人感到不舒服，就是我的不對。」

▲孫生留言護愛女友多芬。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

事實上，多芬昨（13）日在社群發文護愛，坦言理解外人可能認為她會無條件偏袒孫生，但她認為事情並非單方面，而是雙方都有理解上的盲點。她表示，孫生拍打女生臀部的舉動，確實是不恰當且不尊重女性的行為，但她強調孫生並非有意要騷擾。

多芬進一步透露，孫生對自己的行為深感後悔，已在家反省並積極調整自己的行為，她坦言從未見過孫生如此反思自己，並呼籲大家能有寬容的心，對孫生給予理解與機會。她表示孫生因此事一直處於情緒低落的狀態，她對此感到非常心疼，「請大家得饒人處且饒人好嗎？我相信雙方都知道彼此的誤解。」