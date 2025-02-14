賈永婕談大S告別聚會　范曉萱露面了彈琴送別

記者葉文正／台北報導

女星大S（徐熙媛）春節期間在日本感染流感併發肺炎而病逝，享年48歲。昨天是她離世第11天，S家至親好友包括大S老公具俊曄、S媽、小S、陳建州、范瑋琪、吳佩慈、阿雅、范曉萱、賈永婕夫婦等人，穿著素黑的正式服裝，齊聚大S豪宅，按照大S生前遺願，喝香檳、吃水果、說說心裡話，好友范曉萱也終於露面了，彈琴送別大S，現場溫馨。

▲賈永婕今天出席活動。（圖／讀者提供）

好友與家人們向大S告別追思，賈永婕今天下午在101直播活動時，也透露昨晚現場情況和氣氛。賈永婕透露：「大家的心情都很悲傷，也彼此互相安慰，尤其是徐媽媽、小S還有歐巴他們還是極度悲傷，歐巴瘦了很多很多，我目測大約瘦6公斤，大家也一直提醒他要好好照顧身體。」提到昨晚的情況，賈永婕仍是感到難過。

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▲賈永婕談到昨晚對大S的送別會。（圖／讀者提供）

賈永婕回憶：「現場氣氛很溫暖，有笑有淚，大家訴說與大S美好的往事，也分享彼此珍藏的照片與回憶」，現場充滿著音樂，賈永婕說，「范范（范瑋琪）錄了自己的創作音樂獻給大S，曉萱也彈奏鋼琴訴說她的想念，是充滿著思念與愛的告別」。

▲具俊曄思念大S最少瘦了公斤。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

賈永婕擔任101董事長後，很多事情都是親力親為，今天她也是親自參加，但被問到S媽說要開戰的內容，賈永婕表示不清楚，對於大S樹葬日期，也說目前沒有任何消息，僅表示：「昨天就是好好告別。」對於101今年的業績展望，她也說第一季才剛開始，目標是要比去年更好。