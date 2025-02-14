S媽喊「要上戰場」開戰汪家人！　張蘭迎戰隔空放話：要準備彈藥

記者顧齊祐／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。S媽（黃春梅）沉默數日後，日前也在Facebook悲痛寫道「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」疑似開戰汪家母子。而對此張蘭近日也發文透露現身日本機場，並且留言說：「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥！」似乎是在反擊S媽。

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▲S媽發文「不信正義換不回，我要上戰場」。（圖／翻攝自Facebook／黃春梅）



S媽日前發文道「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」，並且還在留言區喊話「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的，通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義」，疑似是要與汪家人開戰，也吸引大批網友替她加油打氣。

▲張蘭疑似現身日本機場。（圖／翻攝自搜狐視頻／張蘭俏生活）



而張蘭也在她的微信帳號「張蘭俏江南創始人」上發布了一段短短5秒的影片。影片中，她站在行李盤轉盤旁等候行李，疑似現身日本機場。她在留言區高調詢問網友「誰能知道我來幹嘛」，不少網友紛紛猜測她是去日本查詢證據的，接著她也回覆了網友道「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，似乎是在回應S媽的上戰場貼文。

▲張蘭喊「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，似乎是在回應S媽。（圖／翻攝自微博）