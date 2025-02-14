ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／AMPERS＆ONE來台嚐正宗雞排：瘋了　N.Flying宰鉉探班餵食超暖

記者吳睿慈／專訪

南韓新人團體AMPERS&ONE由FNC娛樂所打造，7位成員Jiho、Siyun、Seungmo、Kamden、Kyrell、Mackiah以及Brian來自不同國籍，辛苦來到異鄉打拼，他們磨出深厚友誼，7人接受《ETtoday》專訪，自然流露團魂，訪談間聽不懂韓文題目彼此幫忙翻譯，更談到來自公司前輩的呵護也讓他們感動不已，「宰鉉前輩露出宛如媽媽的笑容，還買了零食給我們吃，那個讓我印象很深刻，令人很感謝的回憶」。

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲AMPERS&ONE首度來台吃到道地雞排直呼「瘋了」。（圖／記者林敬旻攝）

AMPERS&ONE於2023年11月成軍，他們登台亮相即為大場面，Mackiah回憶參與FNC KINGDOM家族演唱會的舞台，「那個是我們出道約1個月左右第一個站上的大舞台，比起以前站過的舞台，多了數倍的觀眾們，所以我們都很緊張」，後台特地到前輩們的待機室打招呼，「前輩們有告訴我們『如果累的話或無聊的話可以來找我們』」，宛如大家長般叮嚀他們「多吃飯、不要生病、好好努力地做」，讓他們當天充滿活力完成帥氣的舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲AMPERS&ONE感動前輩N.Flying宰鉉探班餵食。（圖／記者林敬旻攝）

不論是表演舞台，還是私下練習，公司前輩都對他們無微不至，Jiho接著透露N.Flying宰鉉也曾帶著食物探班，「前輩買了零食給我們，還幫我們看了一下那時候在練習的表演，他說『感覺準備得很充足』，叫我們加油、講了很多好話」，由於宰鉉平時給人的形象樂天，叫少露出真摯一面，Kamden補充：「前輩突然全神貫注，讓我們覺得很感動，然後舞台一結束後，他就豎起大拇指說『做得好』，有種媽媽的笑容，那個讓我印象很深刻。」

團員來自不同國籍，訪談間韓、英文穿插交流，展現日常對話模式，當Brian聽不懂韓文題目時，Mackiah、Kamden二話不說幫忙翻譯，學過中文的Kyrell及華裔出身的Brian則是樂於分享中文單字，「『對不起』中文是沒關係嗎」、「is『好』是yes嗎？」，7位成員互動可愛又溫馨。

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲AMPERS&ONE來自不同國籍，但彼此很照顧對方。（圖／記者林敬旻攝）

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

SEUNGMO更被選為最照顧海外成員的隊友，此趟訪台前，由於Brian手機介面全韓文，他特地幫對方事先設定好，Mackiah也稱讚：「因為我跟SEUNGMO是同歲朋友，很多時間一起相處，一起吃飯、無聊的時候一起玩，他是跟我很合的韓國成員。」Kyrell也透露JIHO的暖心舉動：「第一次進來的時候、第一次見到的人就是JIHO，從那個時候就很照顧我、還請我吃飯，一直都把他認為是很照顧我的哥哥。」隊長Kamden身為大哥，反而是受到弟弟SIYUN的照顧，「SIYUN很常買吃的給我吃，甚至連出道後也會買吃的給我，還很常買飲料請我們喝，雖然我是哥哥，但偶爾他更像哥哥，就是這樣子的程度很照顧我，我會叫他『爸爸』。」

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲AMPERS&ONE接受《ETtoday》遊戲環節考驗默契。（圖／記者林敬旻攝）

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

AMPERS&ONE此趟訪台趁空品嚐了道地的雞排，Kamden給予滿滿稱讚：「我們都有吃（雞排），第一口『crazy』，真的很酥脆！」他加碼表示「對於臭豆腐很好奇，因為我很喜歡吃豆腐，臭豆腐的味道很強烈，我有看過文字介紹聽說好像很好吃，所以我想挑戰看看。」

AMPERS&ONE首度接受專訪，許下2025年新年新希望，隊長Kamden真摯地說：「其實被問過很多次對於新年的新希望這種問題，我們總是回答『想拿到一位』，直到最後這都會是我們的願望，不論是去到哪裡，我們就是想要拿到『一位』，我有信心！」訪談間他們秀出個人魅力，在遊戲環節裡迎來默契大考驗，更多AMPERS&ONE訪談內容，請關注「韓星爆爆」臉書專頁。

▲AMPERS&ONE專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲AMPERS&ONE成軍1年多，2025許願拿下音樂節目一位。（圖／記者林敬旻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

目擊台中新光三越氣爆　經過民眾驚呼：太扯！

推薦閱讀

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

周杰倫終於官宣了！　親口認好消息：暫定八月九月

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動 「小王探頭看」狗仔：拍到了

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

波多野結衣吐露「想去台灣」卻被告知不行！難過曝：已無海外需求

李燕再婚近2年…情人節前夕宣布好消息！　尪燦笑放閃：共同承擔

陸狗仔情人節爆大瓜！　預告「大熱CP成真」…丟3線索先排除2CP

百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

新光三越氣爆4死32傷！命理師1月預言「中部注意火災」影片挖出

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

交往13年！張睿家情人節公開「絕美浪漫婚紗照」　正妹妻正臉曝光

肯爺才帶妻「3點全露走紅毯」爆離婚！　經紀公司發聲了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

AMPERS&ONE

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 老公23歲前「無車無電無手機」　開葷後沈迷色情網站⋯妻子心累
  2. 告五人世運開唱搶票倒數　粉絲「拜月老、搶乖乖」曝超妙搶票攻略
  3. 「小許瑋甯」韓笙笙閃電宣布懷孕！喜曬超音波照…被老公甜抱入懷
  4. 女星臉書發文「驚動全家人」　爸媽震怒：要斷絕關係...內幕曝光
  5. 快訊／方力申情人節宣布結婚！情定小14歲葉萱…認愛2年修成正果
  6. 依依❤納豆「激短褲拍婚紗」穿超辣！泰國解放鉛筆腿被看光：還可以嗎
  7. 《爸爸去哪兒》董力官宣「比利時超正女友」！　1線索爆：已婚了
  8. 獨家／AMPERS＆ONE來台嚐正宗雞排：瘋了　N.Flying宰鉉探班餵食超暖
  9. 孫生性騷遭判刑認「以後會先問」！　陳沂分析他態度：繼續凹
  10. 陸狗仔爆當紅CP秘戀！暗揭「渣男甩地下女友+女星變小三」2CP中槍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366