獨家／AMPERS＆ONE來台嚐正宗雞排：瘋了　N.Flying宰鉉探班餵食超暖

記者吳睿慈／專訪

南韓新人團體AMPERS&ONE由FNC娛樂所打造，7位成員Jiho、Siyun、Seungmo、Kamden、Kyrell、Mackiah以及Brian來自不同國籍，辛苦來到異鄉打拼，他們磨出深厚友誼，7人接受《ETtoday》專訪，自然流露團魂，訪談間聽不懂韓文題目彼此幫忙翻譯，更談到來自公司前輩的呵護也讓他們感動不已，「宰鉉前輩露出宛如媽媽的笑容，還買了零食給我們吃，那個讓我印象很深刻，令人很感謝的回憶」。

▲AMPERS&ONE首度來台吃到道地雞排直呼「瘋了」。（圖／記者林敬旻攝）

AMPERS&ONE於2023年11月成軍，他們登台亮相即為大場面，Mackiah回憶參與FNC KINGDOM家族演唱會的舞台，「那個是我們出道約1個月左右第一個站上的大舞台，比起以前站過的舞台，多了數倍的觀眾們，所以我們都很緊張」，後台特地到前輩們的待機室打招呼，「前輩們有告訴我們『如果累的話或無聊的話可以來找我們』」，宛如大家長般叮嚀他們「多吃飯、不要生病、好好努力地做」，讓他們當天充滿活力完成帥氣的舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲AMPERS&ONE感動前輩N.Flying宰鉉探班餵食。（圖／記者林敬旻攝）



不論是表演舞台，還是私下練習，公司前輩都對他們無微不至，Jiho接著透露N.Flying宰鉉也曾帶著食物探班，「前輩買了零食給我們，還幫我們看了一下那時候在練習的表演，他說『感覺準備得很充足』，叫我們加油、講了很多好話」，由於宰鉉平時給人的形象樂天，叫少露出真摯一面，Kamden補充：「前輩突然全神貫注，讓我們覺得很感動，然後舞台一結束後，他就豎起大拇指說『做得好』，有種媽媽的笑容，那個讓我印象很深刻。」

團員來自不同國籍，訪談間韓、英文穿插交流，展現日常對話模式，當Brian聽不懂韓文題目時，Mackiah、Kamden二話不說幫忙翻譯，學過中文的Kyrell及華裔出身的Brian則是樂於分享中文單字，「『對不起』中文是沒關係嗎」、「is『好』是yes嗎？」，7位成員互動可愛又溫馨。

▼▲AMPERS&ONE來自不同國籍，但彼此很照顧對方。（圖／記者林敬旻攝）



SEUNGMO更被選為最照顧海外成員的隊友，此趟訪台前，由於Brian手機介面全韓文，他特地幫對方事先設定好，Mackiah也稱讚：「因為我跟SEUNGMO是同歲朋友，很多時間一起相處，一起吃飯、無聊的時候一起玩，他是跟我很合的韓國成員。」Kyrell也透露JIHO的暖心舉動：「第一次進來的時候、第一次見到的人就是JIHO，從那個時候就很照顧我、還請我吃飯，一直都把他認為是很照顧我的哥哥。」隊長Kamden身為大哥，反而是受到弟弟SIYUN的照顧，「SIYUN很常買吃的給我吃，甚至連出道後也會買吃的給我，還很常買飲料請我們喝，雖然我是哥哥，但偶爾他更像哥哥，就是這樣子的程度很照顧我，我會叫他『爸爸』。」

▼▲AMPERS&ONE接受《ETtoday》遊戲環節考驗默契。（圖／記者林敬旻攝）



AMPERS&ONE此趟訪台趁空品嚐了道地的雞排，Kamden給予滿滿稱讚：「我們都有吃（雞排），第一口『crazy』，真的很酥脆！」他加碼表示「對於臭豆腐很好奇，因為我很喜歡吃豆腐，臭豆腐的味道很強烈，我有看過文字介紹聽說好像很好吃，所以我想挑戰看看。」

AMPERS&ONE首度接受專訪，許下2025年新年新希望，隊長Kamden真摯地說：「其實被問過很多次對於新年的新希望這種問題，我們總是回答『想拿到一位』，直到最後這都會是我們的願望，不論是去到哪裡，我們就是想要拿到『一位』，我有信心！」訪談間他們秀出個人魅力，在遊戲環節裡迎來默契大考驗，更多AMPERS&ONE訪談內容，請關注「韓星爆爆」臉書專頁。

▲AMPERS&ONE成軍1年多，2025許願拿下音樂節目一位。（圖／記者林敬旻攝）