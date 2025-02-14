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橋本環奈新戲劇情太瞎！「營養師沒發現胰臟瘤…被醫師罵」網看怒了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈主演NHK晨間劇《御飯糰》，收視數字屢創新低，但仍是觀眾每天早上追劇食糧，關注度媲美台灣八點檔長壽劇。而她在劇中飾演營養師，最新一集上演她未能發現患者有胰臟瘤，遭到醫師斥責，然而這段劇情引發日網議論「哪家醫院的營養師能發現胰臟瘤？」結果「胰臟瘤」突然成為熱搜關鍵字。

▲▼橋本環奈新戲上演「營養師沒發現胰臟瘤被醫師罵」，日網看怒了。（圖／翻攝自X）

▲橋本環奈新戲演營養師，戲裡沒發現患者長胰臟瘤，被醫師斥責，這段情節反被日網批評「營養師能發現胰臟瘤？」（圖／翻攝自X）

橋本環奈捲入霸凌經紀人疑雲風波，主演電視劇也爭議不斷，14日播出第95集，她飾演營養師「米田結」，原本負責的患者出院，數天後因嘔吐和劇烈腹痛被緊急送醫。經檢查發現，患者胰臟長了腫瘤，女主角因此被醫師嚴厲斥責，更被質問：「你負責病人的飲食治療，難道沒有發現任何異狀嗎？」此外，劇情還上演了營養師女主角患者被家屬責罵的場面。

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然而一連串劇情播出後，日網出現大量批評，網友留言質疑：「哪家醫院的營養師能發現胰臟瘤？推薦給我」、「醫師才是負責診斷的，通常是醫生評估後再通知營養師和護理師吧」、「難道營養師還需要發現胰臟瘤嗎？」、「太苛刻了吧！」劇集播出短短2小時內，社群網站X討論熱度急飆。

此外，有醫師發文指出：「由胰臟瘤引起的糖尿病惡化，僅靠飲食療法幾乎不可能改善。而且外科醫生在手術後直接責備主治醫師和護理師，這已經是嚴重的職場霸凌。」醫師進一步質疑劇情的合理性：「如果超音波檢查都未能發現異常，那更不可能察覺。這責任竟然還怪到營養師頭上？胰臟瘤手術本來就極為複雜，這真的是編劇寫出來的劇情？」

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