橋本環奈新戲劇情太瞎！「營養師沒發現胰臟瘤…被醫師罵」網看怒了

記者陳芊秀／綜合報導
日本女星橋本環奈主演NHK晨間劇《御飯糰》，收視數字屢創新低，但仍是觀眾每天早上追劇食糧，關注度媲美台灣八點檔長壽劇。而她在劇中飾演營養師，最新一集上演她未能發現患者有胰臟瘤，遭到醫師斥責，然而這段劇情引發日網議論「哪家醫院的營養師能發現胰臟瘤？」結果「胰臟瘤」突然成為熱搜關鍵字。
▲橋本環奈新戲演營養師，戲裡沒發現患者長胰臟瘤，被醫師斥責，這段情節反被日網批評「營養師能發現胰臟瘤？」（圖／翻攝自X）
橋本環奈捲入霸凌經紀人疑雲風波，主演電視劇也爭議不斷，14日播出第95集，她飾演營養師「米田結」，原本負責的患者出院，數天後因嘔吐和劇烈腹痛被緊急送醫。經檢查發現，患者胰臟長了腫瘤，女主角因此被醫師嚴厲斥責，更被質問：「你負責病人的飲食治療，難道沒有發現任何異狀嗎？」此外，劇情還上演了營養師女主角患者被家屬責罵的場面。
然而一連串劇情播出後，日網出現大量批評，網友留言質疑：「哪家醫院的營養師能發現胰臟瘤？推薦給我」、「醫師才是負責診斷的，通常是醫生評估後再通知營養師和護理師吧」、「難道營養師還需要發現胰臟瘤嗎？」、「太苛刻了吧！」劇集播出短短2小時內，社群網站X討論熱度急飆。
此外，有醫師發文指出：「由胰臟瘤引起的糖尿病惡化，僅靠飲食療法幾乎不可能改善。而且外科醫生在手術後直接責備主治醫師和護理師，這已經是嚴重的職場霸凌。」醫師進一步質疑劇情的合理性：「如果超音波檢查都未能發現異常，那更不可能察覺。這責任竟然還怪到營養師頭上？胰臟瘤手術本來就極為複雜，這真的是編劇寫出來的劇情？」
おむすび、栄養士に膵臓の腫瘍気づかなかったかと叱責する医師も患者も全く理解できないわ— Samyin (@drinzic) February 13, 2025
世の中にはおかしな人たくさんいるよって言いたいの？#おむすび反省会 pic.twitter.com/PoXzKb6IMk
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