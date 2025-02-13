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史丹利看完錫蘭2.3hrs長片　重砲轟心靈課程：缺德公司都燒光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber錫蘭日前發布2.3小時長片「你的心靈不需要課程」，深入解析心靈成長課程，影片曝光後掀起討論及關注。為此，藝人史丹利今（13）日在臉書發文分享觀後感，表示創辦人、員工、導師及助教該被譴責，同時也直言：「真的希望這一波可以把這些缺德公司都燒光。」

▲▼史丹利。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

▲史丹利會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利在文中提出對心靈課程的批評，特別是對於那些利用課程牟利的創辦人和工作人員。他認為網紅錫蘭兩小時多的「你的心靈不需要課程」影片非常重要，應被廣泛分享，同時也表示感受到許多參與課程的人，其實是被誤導的受害者，認為應該將責任歸咎於那些課程的創辦人、員工、導師及其宣傳人員。史丹利指出這些人操縱訊息，對參加者的心靈造成潛在傷害，而這種行為是不道德的。

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▲▼史丹利。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

▲史丹利發文吐槽心靈課程。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

針對當面對身邊有人參加心靈成長課程的情況，史丹利建議應積極介入，勸說親友觀看該影片以了解真相，並自行判斷是否應該參加這類課程。他還建議那些真正需要心理輔導的人，應該尋求專業諮商師的幫助，勇敢面對自己的問題，這才是真正的成長。最後，史丹利表達對於根除這些不良心靈課程公司的強烈願望，希望這些公司不會在未來重新興起。

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史丹利, 心靈成長課程, 錫蘭, 網紅, YouTuber

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