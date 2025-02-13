小哥哥艾里罵孫生「挨酸半斤八兩」　直球反擊：搞不清楚在那亂講話

記者王靖淳／綜合報導

百萬網紅「異色檔案」DK最近發文談論反骨男孩成員孫生涉及的性騷事件，表示自己難理解孫生在社群討拍的行為，同時也直言，「硬要裝成自己是受害者，這才是最噁心的地方。」貼文曝光後，網紅小哥哥艾里也留言吐槽不意外，不料卻引來酸民批評他「半斤八兩」、「沒什麼資格刮別人鬍子，湊什麼熱鬧」。為此，他發文反擊了。

▲小哥哥艾里發文嗆酸民。（圖／翻攝自Threads／avis__0207）

小哥哥艾里今（13）日透過Threads發文，針對關於網路上對他的一系列評論做出回應，特別是那些涉及性騷擾的指控及有關政治的言論。小哥哥艾里表達了對於未經查證便發表意見的行為的不滿，批評部分網友在不了解事實真相的情況下，仍然隨意發表評論。為此他強調，自己並未涉及任何司法案件中的性騷擾行為，對於這些無根據的指控表示反駁。

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▲▼小哥哥艾里被網友嗆。（圖／翻攝自Threads／avis__0207）

小哥哥艾里提到，網紅DK異色檔案最近發布一篇關於網紅孫生的文章，而自己作為業內人士，他感到有必要發聲。他透露，身邊許多女性朋友也曾遭受過類似於孫生的行為，因此他質疑為何不能對這樣的事件發表個人見解。最後，小哥哥艾里強調，應當先查明事實真相，再進行公開討論或批判，呼籲大家在發表意見前應更加審慎，「我早就說明過了，為什麼不能查明事實真相再來批判？如果真的有犯關於性騷擾的罪，我也根本沒立場講別人。」