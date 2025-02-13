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胡瓜自認是i人令人大驚　與唐綺陽一起慶生原因曝

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》， 11日還開直播和觀眾朋友一起聊聊天，共同吃湯圓慶祝元宵節，親民大方的互動讓胡瓜持續累積許多忠實粉絲。最近胡瓜邀請到「國師」唐綺陽上節目，胡瓜透露兩人是舊識，已有18年的交情，隨即吐槽唐綺陽瘦身太成功，走進錄影現場還認不出對方，開玩笑表示：「以為妳還沒來。」

▲胡瓜(左)訪問唐綺陽。（圖／下面一位）

▲胡瓜(左)訪問唐綺陽。（圖／下面一位）

介紹兩人的認識起源，是胡瓜當年有份價值不斐的合約問題，透過共同好友牽線找到唐綺陽，向她算塔羅指點迷津，兩人相談甚歡聊了一整晚，也因此結緣。

▲胡瓜(左)訪問唐綺陽。（圖／下面一位）

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▲胡瓜自認是i人。（圖／下面一位）

後來問題順利解決，胡瓜也加碼分享曾親自突擊唐綺陽的生日直播，給予驚喜慶祝，讓唐綺陽驚呼：「當下覺得我要發了，何德何能讓瓜哥蒞臨！」可以看出兩人沿續至今的好交情。

▲胡瓜(左)訪問唐綺陽。（圖／下面一位）

▲胡瓜與唐綺陽竟然有多年交情。（圖／下面一位）

聊到唐綺陽從電視轉戰自媒體的契機，認為自己也愛說話，與其等待機會降臨不如自己創造舞台，和胡瓜的經歷不謀而合。兩位同為主持人，都擁有不少主持經驗，在節目中互相交換在主持人這角色上一路上的心得感想，唐綺陽對胡瓜的精闢見解點頭如搗蒜，兩人非常契合。唐綺陽身為YT前輩，也向胡瓜分享經營自媒體的成功撇步，認可胡瓜的表現。

胡瓜當起Youtuber成功打入年輕人市場，也順道考考對年輕網路用語的認知度，其中一題「觸爛」胡瓜難以理解，經由一番解釋後胡瓜馬上學以致用，現場造樣造句：「北流鑽石舞台之夜很值回票價，觸爛！」笑翻全場。不過也讓他開玩笑丟板子，：「以後不要再出這種問題。」

而近幾年討論度高的MBTI 16種人格，胡瓜向大家坦承自己是I人(內向人格)，正當全場滿頭問號應該是E人(外向人格)時，他才慢慢坦承自己其實非常內向，私下也不太喜歡應酬，面對臨時取消的聚會其實是會感到開心，不為人知的小秘密也讓胡瓜獲得I人認證。

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胡瓜, 唐綺陽, 下面一位

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